У Енгельсі розстріляли генерала ПКС РФ Миколу Варпаховича: перші деталі (фото)

У Енгельсі невідомий чоловік двічі вистелив у офіцера ПКС РФ, повідомили у мережі. Згодом з'ясувалось, що це командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ЗС РФ, полковник Микола Варпахович. Росіянин причетний до удару РФ по "Охматдиту", коли постраждали хворі діти, та по Умані, де було понад 20 загиблих.

Інформація про стрілянину у Саратовській області з'явилась вдень 3 вересня у каналі росЗМІ Mash. Його госпіталізували у важкому стані.

Згідно з даними росЗМІ, замах стався у селищі Пробудження біля Енгельса. Офіцер російської армії вийшов з дому, коли під'їхав чоловік на мотоциклі та зробив два постріли. Отримали поранення офіцер та водій. У офіцера — важке поранення і його везуть до Москви. Тим часом водій встиг втекти й отримав легке поранення.

Замах у РФ — допис про постріли у офіцер ПКС у Енгельсі 3 вересня Фото: Скриншот

Замах у РФ — що відомо про стрілянину в Енгельсі 3 серпня

У інформаційному пабліку "Досье шпиона" написали, що офіцер, на життя якого стався замах у РФ, — це генерал-майор та командир 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ПКС РФ. Також з'ясувалось, що інцидент стався о 7 год 3 вересня: точна адреса будинку, де жив російський офіцер — село Пробудження, вул. Ентузіастів, буд. 2 [це передмістя Енгельса, за 5 км — аеродром "Енгельс-2", звідки злітають Ту-95 для ударів по Україні — ред.]. Кулі влучили у голову та живіт генерала і він справді у важкому стані, ідеться у дописі. У каналі немає посилань на першоджерела, але в описі вказано, що його веде "співробітник однієї зі спеціальних спецслужб".

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Замах у РФ — деталі інциденту з генералом Варпаховичем в Енгельсі 3 серпня Фото: Скриншот

Михайло Варпахович — генерал-майор ВКС РФ, який на момент вторгнення в Україну був у званні полковника. Перед цим росіянин брав участь у бомбардуваннях Сирії, встановили аналітики Telegram-каналу OSINT-бджоли. Тим часом СБУ три дні тому, 31 серпня, оголосила підозру генералу Михайлу Варпаховичу. Раніше слідчі з'ясували, що росіянин з 2022 по 2023 роки керував підрозділом авіації РФ, який регулярно запускав по Україні крилаті ракети. Ідеться про літаки Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160, з яких запускаються ракети Х-22, Х-33, Х-101/102 та Х-555. Серед іншого, під командуванням саме цього офіцера відбувались удари по енергетичних об'єктах. Вказано, що через дії Варпаховича загинув 61 українець і 139 отримали поранення. Серед його злочинів — удар по лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року, у якій на той час перебувало 600 хворих дітей. Крім того, Варпахович причетний до удару по Умані 28 квітня 2023 року, коли загинуло 24 людини, встановила СБУ. Українські правоохоронці оприлюднили також імена інших причетних до вказаних злочинів — це генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, полковник Олег Скітський, а в схожих злочинах фігурує російський полковник командир ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії Олександр Лутовінов, генерал-полковник Олексій Кім, та інші.

Зазначимо, Фокус писав про інші замах у РФ, коли підривали чи стріляли у російських генералів. Один з таких інцидентів стався взимку 2026 року: підірвали генерала ГРУ Володимира Алексєєва, причетного до російських злочинів у Маріуполі.

Нагадуємо, 28 серпня стало відомо про вибух у Санкт-Петербурзі: підірвали машину підполковник ВПС та ППО РФ.