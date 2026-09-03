В Энгельсе расстреляли генерала ВКС РФ Николая Варпаховича: первые подробности (фото)

В Энгельсе неизвестный мужчина дважды выстрелил в офицера ВКС РФ, сообщили в сети. Впоследствии выяснилось, что это командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВС РФ, полковник Николай Варпахович. Россиянин причастен к удару РФ по "Охматдету", в результате которого пострадали больные дети, и по Умани, где погибло более 20 человек.

Информация о стрельбе в Саратовской области появилась днем 3 сентября на канале российского СМИ Mash. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Согласно данным росСМИ, покушение произошло в поселке Пробуждение недалеко от Энгельса. Офицер российской армии вышел из дома, когда к нему подъехал мужчина на мотоцикле и произвел два выстрела. Ранения получили офицер и водитель. У офицера — тяжелое ранение, его везут в Москву. Тем временем водитель успел скрыться и получил легкое ранение.

Покушение в РФ — сообщение о выстрелах в офицера ВКС в Энгельсе 3 сентября Фото: Скриншот

Покушение в РФ — что известно о стрельбе в Энгельсе 3 августа

В информационном паблике "Досье шпиона" сообщили, что офицер, на жизнь которого было совершено покушение в РФ, — это генерал-майор и командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальнего авиационного командования ВКС РФ. Также выяснилось, что инцидент произошел в 7 часов 3 сентября: точный адрес дома, где проживал российский офицер, — село Пробуждение, ул. Энтузиастов, д. 2. Пули попали в голову и живот генерала, и он действительно находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщении. В канале нет ссылок на первоисточники, но в описании указано, что его ведет "сотрудник одной из специальных спецслужб".

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Покушение в РФ — подробности инцидента с генералом Варпаховичем в Энгельсе 3 августа Фото: Скриншот

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