Взорвался беспилотник: в Крыму подорвали российского активиста, собиравшего деньги для ВС РФ

На территории временно оккупированного Крыма от минно-взрывной травмы погиб российский волонтер Анатолий Чернышов, сообщили в сети. Прокремлевский активист поддерживал подразделения ВС РФ во время украинской спецоперации в Курской области, собирал деньги на военное снаряжение для российских солдат. Как погиб Z-волонтер, поддерживавший действия армии оккупантов?

Анатолий Чернышов, которого на днях похоронили в Крыму, — это исполнительный директор организации "Народный фронт. Всё для победы", сообщили в сети. Представители фонда написали в Telegram-канале, что мужчину посмертно наградили орденом "За мужество". Также есть фотографии с кадрами похорон, информация о его деятельности в поддержку ВС РФ, но не указано, когда именно он погиб. Известно лишь одно: Чернышов жил в селе Скворцово под Симферополем и погиб "в бою, во время отражения атаки беспилотников". Неясно, находился ли россиянин на объекте во время попадания, входил ли он в состав мобильной огневой группы или просто попал под удар.

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В фонде сообщили, что российский активист получил минно-взрывные ранения, его доставили в больницу, но он не выжил. Чернышову было 58 лет, при этом он 500 дней провёл в зоне боевых действий в Украине и принимал "личное участие в Курской операции", заявили российские СМИ. Также сообщили, что во время лечения мужчина ни разу не употреблял нецензурную лексику и вел себя "как настоящий спартанец, как воин". Среди прочего, коллеги из фонда заявили, что Чернышов очень ответственно собирал деньги на поддержку ВС РФ и честно их распределял.

Покушения на россиян — подробности гибели Z-волонтера Чернышова Фото: скриншот

В канале сил сопротивления "Крымский ветер" подтвердили гибель российского активиста Чернышова. При этом указано, что Z-волонтер возглавил фонд с 13 октября 2025 года.

Покушения на россиян — подробности инцидента в Крыму

Село Скворцово, в котором проживал погибший российский активист, — населённый пункт на временно оккупированной территории Крыма, расположенный на полпути между аэродромами в Новофедоровке, Гвардейском и Симферополе. Между тем Силы обороны регулярно сообщают об успешных ударах по российским объектам на Крымском полуострове. Например, 10 августа ГУР Минобороны заявило о поражении двух ЗРК С-400 и антенны для дрона "Орион" ВС РФ.

Отметим, что на днях стало известно об инциденте с российским военнослужащим, причастным к ракетным ударам по "Охматдету", Умани и другим объектам в Украине, в результате которых погибли и получили ранения десятки украинцев. Фокус сообщил, что речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, в которого дважды стреляли возле дома в поселке рядом с военным аэродромом "Энгельс-2" в Саратовской области. Согласно данным росСМИ, россиянин получил ранения в живот и голову, находился в тяжелом состоянии и был доставлен в Москву.

Напоминаем, что в августе в Санкт-Петербурге произошел взрыв: был взорван российский пилот, летевший на Ту-95.