До 25 тысяч рабочих из КНДР собирают дроны для РФ под видом студентов — Bloomberg

Россия всё чаще использует труд граждан Северной Кореи на заводах, где производят ударные беспилотники для войны против Украины. Чтобы обойти санкции, часть рабочих оформляют как студентов, а основную часть их заработка присваивает режим Ким Чен Ына.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна вышло за рамки поставок оружия и отправки военных на фронт. Теперь КНДР обеспечивает Россию еще и рабочей силой для оборонной промышленности, а взамен получает иностранную валюту, которая идет на развитие ядерной и ракетной программ. Такие выводы содержатся в отчете Многосторонней мониторинговой группы по санкциям, созданной США и их союзниками. О документе пишет Bloomberg.

По оценке источника, в российской отрасли беспилотников могут работать до 25 тысяч северокорейцев. В частности, их привлекают на предприятия в Алабуге в Татарстане, где собирают дроны. Чтобы скрыть нарушение санкций, рабочих ввозят в Россию по визовой схеме как студентов.

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Средний годовой заработок такого работника составляет около 7500 долларов, однако львиная доля уходит режиму Ким Чен Ына. Иногда сумма, которую у человека изымают, даже превышает то, что он фактически заработал. В то же время в России северокорейцы могут зарабатывать до пяти раз больше, чем в Китае, поэтому для Пхеньяна это направление становится всё более выгодным. По данным авторов отчета, в конце 2025 года в Китае находились от 20 до 70 тысяч рабочих из КНДР, а в России — от 15 до 30 тысяч.

В прошлом году труд северокорейцев за рубежом мог принести Пхеньяну до 800 миллионов долларов. Эти средства, как отмечается в документе, идут на финансирование незаконных ядерной и ракетной программ, что противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

"Власти КНДР осуществляют жесткий контроль за передвижениями рабочих и их взаимодействием с иностранцами, чтобы предотвратить дезертирство, тогда как сбегающие рабочие рискуют местью в отношении членов их семей, оставшихся в Северной Корее", – отмечают авторы отчета.

В состав мониторинговой группы входят 11 государств, в том числе США, Южная Корея и Япония. Она была создана после того, как в 2024 году Россия наложила вето на продление мандата комиссии ООН. В течение 15 лет эта комиссия следила за тем, как Северная Корея уклоняется от санкций и наращивает ядерный арсенал.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Кремль может намеренно допускать отклонение дронов от курса, чтобы те залетали в Литву, другие прибалтийские страны или Польшу.

Кроме того, КНДР, поддерживающая Россию, предупредила Вашингтон и Сеул о возможном ядерном ответе. В Пхеньяне заявили, что могут применить положения закона о государственных ядерных силах, если сочтут действия США и Южной Кореи угрозой.