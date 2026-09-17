До 25 тисяч робітників з КНДР збирають дрони для РФ під виглядом студентів – Bloomberg

Росія дедалі частіше використовує працю громадян Північної Кореї на заводах, де виготовляють ударні безпілотники для війни проти України. Щоб обійти санкції, частину робітників оформлюють як студентів, а основну частину їхніх заробітків привласнює режим Кім Чен Ина.

Співпраця Москви та Пхеньяна вийшла за межі постачання зброї та відправлення військових на фронт. Тепер КНДР забезпечує Росію ще й робочими руками для оборонної промисловості, а натомість отримує іноземну валюту, яка йде на розвиток ядерної та ракетної програм. Такі висновки містить звіт Багатосторонньої моніторингової групи з санкцій, створеної США та їхніми союзниками. Про документ пише Bloomberg.

За оцінкою джерела, у російській галузі безпілотників можуть працювати до 25 тисяч північнокорейців. Зокрема, їх залучають на підприємства в Алабузі в Татарстані, де збирають дрони. Щоб приховати порушення санкцій, робітників ввозять до Росії за візовою схемою як студентів.

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Середній річний заробіток такого працівника становить близько 7500 доларів, проте левову частку забирає режим Кім Чен Ина. Інколи сума, яку в людини вилучають, навіть перевищує те, що вона фактично заробила. Водночас у Росії північнокорейці можуть отримувати до п'яти разів більше, ніж у Китаї, тому для Пхеньяна цей напрямок стає дедалі вигіднішим. За даними авторів звіту, наприкінці 2025 року в Китаї перебували від 20 до 70 тисяч робітників із КНДР, а в Росії – від 15 до 30 тисяч.

Минулого року праця північнокорейців за кордоном могла принести Пхеньяну до 800 мільйонів доларів. Ці кошти, як наголошується в документі, фінансують незаконні ядерну та ракетну програми, що суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.

"Влада КНДР здійснює жорсткий контроль над пересуванням робітників та взаємодією з іноземцями, щоб запобігти дезертирству, тоді як робітники, які втікають, ризикують помстою проти членів їхніх сімей, які залишаються в Північній Кореї", – зазначають автори звіту.

До моніторингової групи входять 11 держав, серед яких США, Південна Корея та Японія. Її заснували після того, як у 2024 році Росія заблокувала своїм вето продовження мандата комісії ООН. Протягом 15 років ця комісія стежила за тим, як Північна Корея ухиляється від санкцій і нарощує ядерний арсенал.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Кремль може свідомо допускати відхилення дронів від курсу, аби ті залітали до Литви, інших балтійських держав чи Польщі.

Також КНДР, яка підтримує Росію, попередила Вашингтон і Сеул про можливу ядерну відповідь. У Пхеньяні заявили, що можуть застосувати норми закону про державні ядерні сили, якщо розцінять дії США та Південної Кореї як загрозу.