КНДР может ввести войска в Украину: Россия готовит новый план в Сумской области, — ISW

Северокорейские военные могут заменить российские подразделения на отдельных участках фронта в Сумской области. Это позволит России перебросить свои силы на Лиманское направление.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) в отчете от 16 сентября.

Аналитики отметили, что информацию о возможной замене распространил источник, связанный с российской группировкой войск "Север".

По данным источника, часть российских военных может покинуть позиции, чтобы усилить оборону Лиманского района. Их места якобы могут занять военные КНДР. Также утверждается, что некоторые северокорейские офицеры уже действовали "за колючей проволокой", вероятно, имея в виду международную границу, для получения боевого опыта и проведения разведки.

В то же время ISW подчеркнул, что не может подтвердить эту информацию. Аналитики также не зафиксировали признаков присутствия северокорейских военных непосредственно на территории Украины.

Кроме того, источник сообщил, что российское командование может перебросить два батальона 1-го мотострелкового полка в район Рясного к юго-востоку от Сум. ISW отмечает, что подразделения этого полка уже распределены между различными участками фронта на севере Украины.

15 и 16 сентября российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области, но продвинуться не смогли. В то же время украинские силы недавно продвинулись на Лиманском направлении.

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и другими представителями Генштаба побывал на фронте. После этого он сообщил о решении командования усилить оборону Донбасса двумя подразделениями Сил обороны, отвечающими за отдельные участки фронта.

Речь идет о 1-м корпусе "Азов" НГУ, который удерживает позиции вблизи Доброполья, к западу от направления Дружковка—Константиновка, а также 3-й армейский корпус, действующий к северо-востоку от Славянска.

OSINT-аналитики предполагали, что этим подразделениям могли поручить участок между флангами, которые они уже контролируют. В частности, речь шла о направлении Славянск—Краматорск, о котором ранее сообщал военный обозреватель Константин Машовец.

Ранее заместитель главы Офиса президента Павел Палиса рассказывал о сроках, которые Кремль установил для российских войск на оккупацию Донбасса.