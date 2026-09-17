КНДР може ввести війська в Україну: Росія готує новий план на Сумщині, — ISW

Північнокорейські військові можуть замінити російські підрозділи на окремих ділянках фронту в Сумській області. Це дозволить Росії перекинути свої сили на Лиманський напрямок.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у звіті за 16 вересня.

Аналітики зазначили, що інформацію про можливу заміну поширило джерело, пов’язане з російським угрупованням військ “Північ”.

За даними джерела, частина російських військових може залишити позиції, щоб посилити оборону Лиманського району. Їхні місця нібито можуть зайняти військові КНДР. Також стверджується, що деякі північнокорейські офіцери вже діяли “за дротом”, імовірно маючи на увазі міжнародний кордон, для отримання бойового досвіду та проведення розвідки.

Водночас ISW наголосив, що не може підтвердити цю інформацію. Аналітики також не спостерігали ознак присутності північнокорейських військових безпосередньо на території України.

Окремо джерело повідомило, що російське командування може перекинути два батальйони 1-го мотострілецького полку до району Рясного на південний схід від Сум. ISW зазначає, що підрозділи цього полку вже розподілені між різними ділянками фронту на півночі України.

Російські війська 15 і 16 вересня продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, але просунутися не змогли. Водночас українські сили нещодавно просунулися на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та іншими представниками Генштабу побував на фронті. Після цього він повідомив про рішення командування посилити оборону Донбасу двома підрозділами Сил оборони, які відповідають за окремі ділянки фронту.

Йдеться про 1-й корпус “Азов” НГУ, який утримує позиції поблизу Добропілля, західніше напрямку Дружківка—Костянтинівка, а також 3-й армійський корпус, що діє на північний схід від Слов’янська.

OSINT-аналітики припускали, що цим підрозділам могли доручити ділянку між флангами, які вони вже контролюють. Зокрема, йшлося про напрямок Слов’янськ—Краматорськ, про який раніше повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповідав про терміни, які Кремль визначив російським військам для окупації Донбасу.