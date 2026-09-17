Российская армия получила новейшие снайперские винтовки: о каком количестве идет речь

Российский концерн "Калашников" отгрузил крупную партию 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в рамках государственных контрактов на 2026 год.

Об этом сообщили в концерне "Калашников".

Там отметили, что СВДС представляет собой современную версию снайперской винтовки Драгунова (СВД), предназначенную для воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецподразделений.

В отличие от СВД, в СВДС деревянные детали заменили на полимерные, а приклад сделали складным. Винтовка также имеет рамную конструкцию приклада и несъемную поворотную щеку для более удобной стрельбы с оптическими приборами.

СВДС Фото: Концерн «Калашников»

СВДС оснащена открытыми механическими прицельными приспособлениями, которые позволяют вести огонь на расстоянии до 1200 метров. Можно использовать все типы 7,62-мм винтовочных патронов, однако, по данным концерна, наилучшие результаты по кучности дают снайперские боеприпасы.

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В концерне заявили, что данное изделие предназначено для поражения личного состава и небронированных целей на расстоянии до 1300 метров.

В концерне также напомнили, что в 2025 году выпуск 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами увеличился в 13 раз по сравнению с 2024 годом. Спрос на СВДС, по данным производителя, остаётся стабильным и в 2026 году.

Напомним, что в сентябре 2025 года российские инженеры продемонстрировали FPV-дрон "ИП Арбалет", вооружённый автоматом АКС-74У. Разработку компании "Девайс Консалтинг" представили на выставке "Дронница-2025" в Великом Новгороде.

Дрон планировалось использовать для штурма позиций, прикрытия колонн и уничтожения вражеских БПЛА. По заявлениям разработчиков, он мог разгоняться до 100 км/ч, преодолевать расстояние до 15 км и нести до 4 кг полезной нагрузки.

В 2024 году украинская команда "Дикие Шершни" представила собственный FPV-дрон, оснащённый автоматом. Операторы ВСУ использовали его для обстрела места посадки, где находились российские военные. В то же время разработчики отметили, что конструкция требует дальнейшего совершенствования.

Ранее Фокус объяснял, почему БПЛА с автоматическим оружием пока не стали массовым явлением на фронте. Среди основных проблем — отдача при стрельбе, которая снижает точность и может нарушать стабильность полёта.