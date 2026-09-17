Російська армія отримала новітні снайперські гвинтівки: про яку кількість йдеться

Російський концерн "Калашников" відвантажив велику партію 7,62-мм снайперських гвинтівок Драгунова зі складаними прикладами (СВДС) за державними контрактами на 2026 рік.

Про це повідомили в концерні “Калашников”.

Там зазначили, що СВДС є сучасною версією снайперської гвинтівки Драгунова (СВД), призначеною для повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпідрозділів.

На відміну від СВД, у СВДС дерев'яні деталі замінили на полімерні, а приклад зробили складаним. Гвинтівка також має рамкову конструкцію приклада та незнімну поворотну щоку для зручнішої стрільби з оптичними приладами.

СВДС Фото: Концерн «Калашников»

СВДС оснащена відкритими механічними прицільними пристроями, які дають змогу вести вогонь на відстані до 1200 метрів. Застосовувати можна всі типи 7,62-мм гвинтівкових патронів, однак найкращі результати за кучністю, за даними концерну, дають снайперські боєприпаси.

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У концерні заявили, що виріб призначений для ураження особового складу та неброньованих цілей на відстані до 1300 метрів.

У концерні також нагадали, що у 2025 році випуск 7,62-мм снайперських гвинтівок Драгунова зі складаними прикладами збільшили у 13 разів порівняно з 2024 роком. Попит на СВДС, за даними виробника, залишається стабільним і у 2026 році.

Нагадаємо, у вересні 2025 року російські інженери показали FPV-дрон “ИП Арбалет”, озброєний автоматом АКС-74У. Розробку компанії “Девайс Консалтинг” представили на виставці “Дронница-2025” у Великому Новгороді.

Дрон планували використовувати для штурму позицій, прикриття колон і знищення ворожих БПЛА. За заявами розробників, він міг розганятися до 100 км/год, долати до 15 км і нести до 4 кг корисного навантаження.

У 2024 році українська команда “Дикі Шершні” представила власний FPV-дрон, оснащений автоматом. Оператори ЗСУ використали його для обстрілу посадки, де перебували російські військові. Водночас розробники зазначили, що конструкція потребує подальшого вдосконалення.

Раніше Фокус пояснював, чому БПЛА з автоматичною зброєю поки не стали масовим явищем на фронті. Серед основних проблем — віддача під час стрільби, яка знижує точність і може порушувати стабільність польоту.