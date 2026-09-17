Украина готова, Кремль не хочет: Сибига объяснил, как Трамп может заставить РФ прекратить удары

Во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН президенты могут договориться о перемирии. Такую вероятность допускает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

О своих ожиданиях от предстоящих переговоров глава МИД рассказал журналистам; его слова приводит РБК-Украина. По мнению Сибиги, встреча лидеров Украины и США способна принести действительно весомые результаты.

Дипломат подчеркнул, что Киев готов к энергетическому перемирию с Россией. Проблема заключается в том, что Москва пока не проявляет к этой инициативе никакого интереса. Именно Вашингтон, убежден министр, может склонить Кремль к правильному решению.

"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что одним из главных результатов этой встречи может стать достижение перемирия", — заявил Сибига.

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Он уточнил, что речь идет одновременно о двух направлениях: прекращении ударов по энергетике и отказе от атак в Чёрном море. Глава МИД в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится завершить войну и имеет для этого четкий план.

"У нас есть предложения, у нас есть видение того, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира, и (нужно) забыть о любых иллюзиях относительно благих намерений России. Россия понимает только давление", — подытожил министр.

Напомним, в Кремле не скрывают недовольства законом Грема-Блюменталя о "адских" санкциях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва следит за дальнейшими действиями США, ведь теперь слово за Дональдом Трампом. Россия также пригрозила ответом на решение обеих палат Конгресса.

Кроме того, Владимир Зеленский назвал символичным тот факт, что Палата представителей США поддержала законопроект о санкциях Линдси Грэма именно в ночь очередного массированного удара России по Украине. Президент убежден, что жесткие ограничения способны заставить Кремль остановить войну.