Україна готова, Кремль не хоче: Сибіга пояснив, як Трамп може змусити РФ припинити удари

Під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях Генеральної Асамблеї ООН президенти можуть домовитися про перемир'я. Таку ймовірність допускає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про свої очікування від майбутніх переговорів глава МЗС розповів журналістам, його слова наводить РБК-Україна. На думку Сибіги, зустріч лідерів України та США здатна принести справді вагомі результати.

Дипломат наголосив, що Київ готовий до енергетичного перемир'я з Росією. Проблема полягає в тому, що Москва наразі не виявляє до цієї ініціативи жодного інтересу. Саме Вашингтон, переконаний міністр, може схилити Кремль до правильного рішення.

"Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН, і я вважаю, що це може бути одним із головних результатів цієї зустрічі – досягнення перемир'я", – заявив Сибіга.

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Він уточнив, що йдеться водночас про два напрямки: припинення ударів по енергетиці та відмову від атак у Чорному морі. Глава МЗС вкотре наголосив, що Україна прагне завершити війну і має для цього чіткий план.

"Ми маємо пропозиції, ми маємо бачення, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і (потрібно) забути будь-які ілюзії щодо добрих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск", – підсумував міністр.

Нагадаємо, у Кремлі не приховують невдоволення законом Грема-Блюменталя про "пекельні" санкції. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва стежить за подальшими діями США, адже тепер слово за Дональдом Трампом. Росія також пригрозила відповіддю на рішення обох палат Конгресу.

Також Володимир Зеленський назвав символічним те, що Палата представників США підтримала санкційний закон Ліндсі Грема саме в ніч чергового масованого удару Росії по Україні. Президент переконаний, що жорсткі обмеження здатні змусити Кремль зупинити війну.