Поки Росія била ракетами, Конгрес ухвалив санкції: Зеленський оцінив рішення США

Ухвалення санкційного законопроєкту Ліндсі Грема в Палаті представників США збіглося з черговою масованою атакою Росії на Україну. Президент Володимир Зеленський назвав цей збіг символічним і наголосив, що жорсткі санкції здатні змусити Кремль припинити війну.

У ніч на 17 вересня російська армія знову атакувала Україну балістичними та іншими ракетами, а також ударними дронами. Під обстріл потрапили цивільні об'єкти у восьми регіонах, зокрема на Київщині, Одещині та Сумщині. Зранку глава держави прокоментував наслідки удару та голосування в американському Конгресі про прийняття санкцій проти РФ, яке відбулося тієї ж ночі.

"Символічно, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами й дронами проти України", – зазначив Зеленський.

За його словами, РФ знову цілила в енергетичну інфраструктуру Сумщини та Одещини, а в Києві та Одесі снаряди влучили у житлові будинки. Постраждали понад десять людей, серед них діти, частину поранених доправили до лікарень. У багатьох громадах через атаку спалахнули пожежі.

Видео дня

Президент переконаний, що закон Грема та інші рішучі санкційні кроки партнерів проти Росії можуть стати надзвичайно дієвим інструментом, який зупинить терористичну війну та змусить Москву погодитися на мир. На його думку, обмеження мають бути по-справжньому жорсткими, щоб спільні дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших союзників дали результат.

Зеленський висловив вдячність членам Палати представників, сенаторам і лідерам Конгресу за підтримку документа.

"Росії потрібно закінчувати цю свою війну", – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня за київським часом Палата представників проголосувала за законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем. Таким чином Конгрес США остаточно схвалив документ, і тепер його мають направити на підпис Дональду Трампу. Як повідомив Фокус, посилаючись на онлайн-трансляцію засідання, "за" проголосували 262 конгресмени, "проти" – 159.

Закон дасть американському президенту право запроваджувати мита до 100% проти держав, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції, запроваджені через війну в Україні. Документ двічі переглядали. У початковій редакції, яку згодом дещо пом'якшили сенатори, йшлося про мита для понад 60 країн і тарифи в 500% для імпортерів російської нафти й газу. Оновлена версія стосується п'яти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також містить положення щодо Ірану.

Також повідомлялося, що після схвалення в Сенаті минулого місяця законопроєкт Грема несподівано наштовхнувся на спротив у Палаті представників. Законодавці з обох партій висловлювали побоювання, що документ "розв'яже руки" Трампу в митній політиці.