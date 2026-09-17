Пока Россия била ракетами, Конгресс принял санкции: Зеленский оценил решение США

Принятие законопроекта о санкциях Линдси Грэма в Палате представителей США совпало с очередной массированной атакой России на Украину. Президент Владимир Зеленский назвал это совпадение символическим и подчеркнул, что жесткие санкции способны заставить Кремль прекратить войну.

В ночь на 17 сентября российская армия вновь нанесла удар по Украине с помощью баллистических и других ракет, а также ударных дронов. Под обстрел попали гражданские объекты в восьми регионах, в частности в Киевской, Одесской и Сумской областях. Утром глава государства прокомментировал последствия удара и голосование в американском Конгрессе о введении санкций против РФ, которое состоялось той же ночью.

"Символично, что принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о санкциях, автором которого является Линдси Грэм, произошло в ночь очередной российской атаки с применением баллистических ракет, других ракет и дронов против Украины", — отметил Зеленский.

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По его словам, РФ вновь нанесла удары по энергетической инфраструктуре Сумской и Одесской областей, а в Киеве и Одессе снаряды попали в жилые дома. Пострадали более десяти человек, среди них дети, часть раненых была доставлена в больницы. Во многих населенных пунктах в результате атаки вспыхнули пожары.

Президент убежден, что закон Грэма и другие решительные санкционные меры со стороны партнеров в отношении России могут стать чрезвычайно эффективным инструментом, который остановит террористическую войну и заставит Москву согласиться на мир. По его мнению, ограничения должны быть по-настоящему жесткими, чтобы совместные дипломатические усилия Украины, США, Европы и других союзников дали результат.

Зеленский выразил благодарность членам Палаты представителей, сенаторам и лидерам Конгресса за поддержку документа.

"России нужно положить конец этой своей войне", — подытожил он.

Напомним, в ночь на 17 сентября по киевскому времени Палата представителей проголосовала за законопроект о "адских санкциях" против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом. Таким образом, Конгресс США окончательно одобрил документ, и теперь его должны направить на подпись Дональду Трампу. Как сообщил "Фокус" со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания, "за" проголосовали 262 конгрессмена, "против" — 159.

Закон предоставит американскому президенту право вводить пошлины в размере до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоресурсы или помогают Кремлю обходить санкции, введенные в связи с войной в Украине. Документ дважды пересматривался. В первоначальной редакции, которую впоследствии несколько смягчили сенаторы, речь шла о пошлинах для более чем 60 стран и тарифах в 500% для импортеров российской нефти и газа. Обновленная версия касается пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также содержит положения в отношении Ирана.

Также сообщалось, что после одобрения в Сенате в прошлом месяце законопроект Грэма неожиданно столкнулся с сопротивлением в Палате представителей. Законодатели из обеих партий выражали опасения, что документ "развяжет руки" Трампу в таможенной политике.