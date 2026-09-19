Вероятный клон российских "Гераней/Шахедов": в КНДР показали местный завод по производству БПЛА (фото)

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству беспилотников, внешне напоминающих российские ударные БПЛА. В течение последнего года в СМИ появлялись сообщения об углублении обмена технологиями в области дронов между РФ и Пхеньяном.

На обнародованных снимках видны местные модификации дронов, которые, вероятно, могут быть лицензионными копиями российских ударных БПЛА "Герань-2", они же "Shahed-136". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По официальным данным, северокорейский лидер осмотрел линейку готовых беспилотников, выстроенных рядами на производственных площадках. Агентство подчеркнуло важность наращивания серийного выпуска дронов, назвав беспилотные системы "практичным и необходимым" инструментом современного театра боевых действий.

Ким Чен Ин посетил завод по производству дронов

Снимки, опубликованные агентством, показывают десятки однотипных аппаратов дельтообразной конфигурации на металлических стойках в производственном цехе, а также отдельный тип более мелких ударных дронов на другом фото. По внешним характеристикам аппараты на первом снимке — стреловидное крыло, длинный узкий фюзеляж, характерное хвостовое оперение — практически идентичны силуэту иранского Shahed-136, известного в российском варианте как "Герань-2".

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На еще одном снимке дроны имеют более компактный профиль с выраженным Х-образным крылом — по таким признакам аналитики 38 North ранее относили северокорейские разработки к классу малых тактических дронов-камикадзе, похожих на израильские Harop или Hero-400, либо на семейство российских "Ланцетов".

Ким Чен Ин посетил завод по производству дронов Фото: ЦТАК

След ведет из Алабуги: что известно о сотрудничестве КНДР и РФ в области дронов

Точно установить происхождение аппаратов невозможно, ведь Пхеньян никогда не раскрывает технические характеристики представленной техники. Впрочем, совпадение внешних признаков с конструкцией "Герани-2" красноречиво, учитывая известный контекст сотрудничества КНДР с Россией именно в сфере производства беспилотных аппаратов.

По данным The Diplomat, Россия в течение последнего года активно помогала КНДР наращивать потенциал в области беспилотных летательных аппаратов — речь идет не только о готовых аппаратах, но и о технологиях и практическом опыте. По предварительной информации, северокорейских рабочих привлекали через компанию Jihyang Technology Trading к работе на заводе "Шахед/Герань" в российской Елабуге.

Тогдашний руководитель ГУР, а ныне — глава ОП Кирилл Буданов еще в 2025 году сообщал порталу"Милитарный", что Москва и Пхеньян договорились о запуске производства дронов типов "Гарпия" и "Герань" непосредственно на территории КНДР. По его оценке, это может существенно изменить военный баланс на Корейском полуострове, позволив Пхеньяну массированно перегружать южнокорейскую ПВО дешёвыми ударными дронами.

Параллельно с российской помощью развивается и собственная конструкторская школа КНДР: страна уже продемонстрировала разведывательный Saetbyol-4 (аналог RQ-4 Global Hawk) и ударный Saetbyol-9 (похожий на MQ-9 Reaper). По оценкам издания 38 North, боевой опыт северокорейских военных на фронте против Украины напрямую влияет на дальнейшую модернизацию этих разработок.

Ранее Фокус сообщал о том, как Ким Чен Ын пообещал углубить сотрудничество с РФ. Лидер КНДР заявил о готовности "расширять и углублять" взаимные связи.

Впоследствии стало известно, что 25 тысяч рабочих из КНДР собирают дроны для РФ. Теперь КНДР поставляет в Россию также рабочую силу для оборонной промышленности, а взамен получает иностранную валюту, которая идет на развитие ядерной и ракетной программ.