Ймовірний клон російських "Гераней/Шахедів": у КНДР показали місцевий завод із виробництва БПЛА (фото)

Лідер КНДР Кім Чен Ин побував на заводі з виробництва безпілотників, які візуально мають схожість з російськими ударними БПЛА. Протягом останнього року в ЗМІ повідомляли про поглиблення обміну дронових технологій між РФ і Пхеньяном.

На оприлюднених знімках видно місцеві модифікації дронів, які ймовірно можуть бути ліцензованими копіями російських ударних БПЛА "Герань-2", вони ж "Shahed-136". Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

За офіційними даними, північнокорейський лідер оглянув лінійку готових безпілотників, вишикуваних рядами на виробничих майданчиках. Агентство наголосило на важливості нарощування серійного випуску дронів, назвавши безпілотні системи "практичним і необхідним" інструментом сучасного театру бойових дій.

Кім Чен Ин відвідав завод з виробництва дронів

Знімки, оприлюднені агентством, демонструють десятки однотипних апаратів дельтоподібної конфігурації на металевих стійках у виробничому цеху, а також окремий тип менших ударних дронів на іншому фото. За зовнішніми характеристиками апарати з першого знімка — стрілоподібне крило, довгий вузький фюзеляж, характерне хвостове оперення — практично ідентичні силуету іранського Shahed-136, відомого в російському варіанті як "Герань-2".

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Дрони на ще одному знімку мають компактніший профіль з вираженим Х-подібним крилом — за такими ознаками аналітики 38 North раніше відносили північнокорейські розробки до класу малих тактичних дронів-камікадзе, схожих на ізраїльські Harop чи Hero-400, або на сімейство російських "Ланцетів".

Кім Чен Ин відвідав завод з виробництва дронів Фото: ЦТАК

Слід тягнеться з Алабуги: що відомо про дронову співпрацю КНДР і РФ

Достеменно встановити походження апаратів неможливо, адже Пхеньян ніколи не розкриває технічних характеристик показаної техніки. Втім, збіг зовнішніх ознак із конструкцією "Герані-2" промовистий з огляду на відомий контекст співпраці КНДР з Росією саме у сфері безпілотного виробництва.

За даними The Diplomat, Росія протягом останнього року активно допомагала КНДР нарощувати дроновий потенціал — мова йде не лише про готові апарати, а й про технології та практичний досвід. За попередньою інформацією, північнокорейських робітників залучали через компанію Jihyang Technology Trading до роботи на заводі "Шахед/Герань" в російській Єлабузі.

Тодішній керівник ГУР, а нині — глава ОП Кирило Буданов ще 2025 року повідомляв порталу "Мілітарний", що Москва й Пхеньян домовилися про запуск виробництва дронів типів "Гарпія" та "Герань" безпосередньо на території КНДР. За його оцінкою, це може суттєво змінити військовий баланс на Корейському півострові, дозволивши Пхеньяну масовано перевантажувати південнокорейську ППО дешевими ударними дронами.

Паралельно з російською допомогою розвивається й власна конструкторська школа КНДР: країна вже демонструвала розвідувальний Saetbyol-4 (аналог RQ-4 Global Hawk) та ударний Saetbyol-9 (подібний до MQ-9 Reaper). За оцінками видання 38 North, бойовий досвід північнокорейських військових на фронті проти України напряму впливає на подальшу модернізацію цих розробок.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Кім Чен Ин пообіцяв поглибити співпрацю з РФ. Лідер КНДР заявив про готовність "розширювати і поглиблювати" взаємні активності.

Згодом стало відомо, що 25 тисяч робітників з КНДР збирають дрони для РФ. Тепер КНДР забезпечує Росію ще й робочими руками для оборонної промисловості, а натомість отримує іноземну валюту, яка йде на розвиток ядерної та ракетної програм.