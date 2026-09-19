В Киевской области воздушная тревога продолжалась почти сутки: что известно о последствиях ночной атаки на Украину

В ночь на субботу, 19 сентября, россияне выпустили по украинским городам более 170 воздушных целей. Основным направлением ударов стали Киевская и Одесская области.

Вооруженные силы РФ атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными БПЛА различных типов, в частности "Шахед", "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" и дронами-имитаторами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, украинская ПВО сбила или подавила 141 цель:

3 "Бандероль"/"Дань-Т";

138 БПЛА.

Зафиксированы попадания в 15 точках, а также падение обломков сбитых целей в 9 точках. Как отмечается, ракеты не достигли целей.

Киевская область

В области воздушная тревога фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко.

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За это время россияне повредили 9 гражданских объектов в четырёх районах области: Обуховском — 3, Вышгородском — 1, Бориспольском — 2 и Бучанском — 3.

Всего были повреждены 5 складских помещений, а также производственное и гаражное помещения, транспортные средства и многоквартирный дом.

Спасатели сообщили, что в результате российской атаки возник пожар в складском здании на территории офисно-логистического комплекса в Бучанском районе, и в настоящее время ведётся работа по его ликвидации.

Одесская область

В Одессе в результате вражеских ударов повреждены инфраструктура и административное здание, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Информации о пострадавших не поступало, добавил чиновник.

Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что враг нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, и один из ударов вновь пришелся на административное здание, которое уже подвергалось обстрелу ранее. На верхних этажах возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Пожар в Одессе после прилета Фото: Одесская ОВА

По другим адресам были повреждены крыши, фасад, остекление двух жилых домов, легковой автомобиль и микроавтобус. Также было повреждено двухэтажное здание учебного заведения.

Хмельницкая область

Силы ПВО утром сбили российскую цель, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий в Хмельницком районе.

Пожар ликвидирован, сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

В Минобороны РФ уже заявили, что в населённом пункте Копылов в Киевской области был поражен таможенно-логистический центр "Копылов Логистик Парк", который якобы используется для хранения и распределения военных грузов, поступающих в Украину из европейских стран. В Одесской области, в порту Черноморск, ВС РФ поразили сухогруз, который якобы доставил грузы военного назначения, а при переходе по морю были поражены два морских судна, доставлявшие в порт Одессы грузы, якобы предназначенные для обеспечения ВСУ.

Напомним, в пятницу вечером Россия обстреляла столичный регион баллистическими ракетами.

Также Фокус сообщал, что российская управляемая авиабомба попала в девятиэтажное здание в центре Сум.