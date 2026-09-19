В Киевской области воздушная тревога продолжалась почти сутки: что известно о последствиях ночной атаки на Украину
В ночь на субботу, 19 сентября, россияне выпустили по украинским городам более 170 воздушных целей. Основным направлением ударов стали Киевская и Одесская области.
Вооруженные силы РФ атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными БПЛА различных типов, в частности "Шахед", "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" и дронами-имитаторами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
По предварительным данным, украинская ПВО сбила или подавила 141 цель:
- 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 138 БПЛА.
Зафиксированы попадания в 15 точках, а также падение обломков сбитых целей в 9 точках. Как отмечается, ракеты не достигли целей.
Киевская область
В области воздушная тревога фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко.
За это время россияне повредили 9 гражданских объектов в четырёх районах области: Обуховском — 3, Вышгородском — 1, Бориспольском — 2 и Бучанском — 3.
Всего были повреждены 5 складских помещений, а также производственное и гаражное помещения, транспортные средства и многоквартирный дом.
Спасатели сообщили, что в результате российской атаки возник пожар в складском здании на территории офисно-логистического комплекса в Бучанском районе, и в настоящее время ведётся работа по его ликвидации.
Одесская область
В Одессе в результате вражеских ударов повреждены инфраструктура и административное здание, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Информации о пострадавших не поступало, добавил чиновник.
Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что враг нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, и один из ударов вновь пришелся на административное здание, которое уже подвергалось обстрелу ранее. На верхних этажах возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
По другим адресам были повреждены крыши, фасад, остекление двух жилых домов, легковой автомобиль и микроавтобус. Также было повреждено двухэтажное здание учебного заведения.
Хмельницкая область
Силы ПВО утром сбили российскую цель, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.
В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий в Хмельницком районе.
Пожар ликвидирован, сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
В Минобороны РФ уже заявили, что в населённом пункте Копылов в Киевской области был поражен таможенно-логистический центр "Копылов Логистик Парк", который якобы используется для хранения и распределения военных грузов, поступающих в Украину из европейских стран. В Одесской области, в порту Черноморск, ВС РФ поразили сухогруз, который якобы доставил грузы военного назначения, а при переходе по морю были поражены два морских судна, доставлявшие в порт Одессы грузы, якобы предназначенные для обеспечения ВСУ.
Напомним, в пятницу вечером Россия обстреляла столичный регион баллистическими ракетами.
Также Фокус сообщал, что российская управляемая авиабомба попала в девятиэтажное здание в центре Сум.