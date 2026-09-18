В Киеве слышны громкие взрывы: что известно об атаке баллистики на столицу

Россия обстреляла Киев и Киевскую область баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы ВСУ. Очевидцы слышали громкие взрывы в небе над столицей и в окрестностях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе средств ПВО во время баллистического удара ВС РФ. Воздушная тревога была объявлена около 19:24 и продолжается до сих пор.

Сообщение Кличко о проведении учений по противовоздушной обороне появилось в сети в 19:30. До этого очевидцы в мониторинговых пабликах писали о готовности оперативных тактических ракетных комплексов в Курской области РФ, а через минуту — о пусках и пролете ракет над Сумами и Нежином. В одном из постов уточнили, что речь может идти о ракетах "Циркон", которые летят к цели со скоростью 3–4 км/с. Сначала речь шла о средствах поражения, угрожавших юго-восточным регионам Киевской области, затем — Киеву.

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Обстрел Киева — Кличко о баллистике вечером 18 сентября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — подробности удара РФ вечером 18 сентября

Военно-воздушные силы предупредили об угрозе баллистических ракет для Киева и Киевской области. Воздушное командование сообщило, что в Курской области РФ работают пусковые установки. На момент публикации новости данных о работе средств ПВО пока не было. Также неясно, что именно запустили россияне: "Искандер", "Циркон" или другое средство поражения.

Обстрел Киева — Военно-воздушные силы о баллистическом ударе РФ вечером 18 сентября Фото: Скриншот

Между тем в мониторинговом канале Strategic Control сообщили, что речь может идти о ракетах "Оникс", летящих со скоростью 700–800 м/с. Также насчитали как минимум две ракеты, которые ВС РФ запустили по Киеву и области.

Отметим, что Фокус писал о предыдущем обстреле Киева с использованием баллистических ракет. В ночь на 17 сентября россияне запустили ракеты "Искандер", а также "Оникс", "Циркон", "Калибр", 10 "Бандеролей" и 157 дронов различных типов. Военно-воздушные силы сообщили, что удалось сбить 131 цель: обезвредили 7 из 10 "Бандеролей" и 124 из 157 БПЛА. Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Одессе. Последствия для Киева — повреждения в 10 местах, ранены около 20 человек. Среди пострадавших объектов — "Киевводоканал": компания предупредила о временных перебоях с водой и о раненых сотрудниках. Кроме того, стало известно о втором ударе РФ по оборудованию телекоммуникационной компании "Киевстар". Первый удар был нанесён в Киеве, второй — в Броварском районе.

Напоминаем, что 18 сентября Вооружённые силы РФ дважды нанесли удары по Одессе: попали в многоэтажное здание, есть пострадавшие.