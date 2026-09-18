У Києві чути гучні вибухи: що відомо про атаку балістики на столицю

Росія обстріляла Київ та Київську область балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Очевидці чули гучні вибухи у небі над столиіею та на околицях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО під час балістичного удару ЗС РФ. Повітряна тривога оголошена близько 19:24 і ще триває.

Інформація Кличка про відпрацювання протиповітряної оборони з'явився у мережі о 19:30. Перед цим очевидці у моніторинговий пабліках писали про готовність оперативних тактичних ракетних комплексах у Курській області РФ, за хвилину — про пуски й про проліт ракет над Сумами та Ніжином. У одному з дописів уточнили, що може іти мова про ракети "Циркон", які несуться до цілі на швидкості 3-4 км/с. Спершу ішлося про засоби ураження, які загрожували південно-східнихї регіонам Київської області, потім — Києву.

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Обстріл Києва — Кличко про балістику увечері 18 вересня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — деталі удару РФ увечері 18 вересня

Повітряні сили попердили про загрозу балістики для Києва та Київської області. Повітряне командування інформувало, що працюють пускові уставновки у Курській області РФ. На момент публікації новини поки не було даних про роботу засобів ППО. Також не ясно, що саме запустили росіяни: "Искандер", чи "Циркон", чи інший засіб ураження.

Обстріл Києва — Повітряні сили про балістичний удар РФ увечері 18 вересня Фото: Скриншот

Тим часом у моніторинговому каналі Strategic Control написали, що може іти мова про ракети "Онікс", які летять зі швидкістю 700-800 м/с. Також нарахували мінімум дві ракети, які ЗС РФ запустили по Києву та області.

Зазначимо, Фокус писав про попередній обстріл Києва з використанням балістичних ракет. У ніч на 17 вересня росіяни запустили ракети "Искандер", і також "Онікс", "Циркон", "Калибр", 10 "Бандеролей" та 157 дронів різних типів. Повітряні сили повідомили, що вдалось збити 131 цілі: знешкодили 7 з 10 "Бандеролей" та 124 зі 157 БпЛА. Вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Одесі. Наслідки для Києва — пошкодження у 10 локаціях, поранено близько 20 людей. Серед постраждалих об'єктів — "Київводоканал": компанія попередила про тимчасові перебої з водою та про поранених працівників. Крім того, стало відомо про другий удар РФ по устаткуванню телекомунікаційної компанії "Київстар". Перший удар стався у Києві, другий — у Броварському районі.

Нагадуємо, 18 вересня ЗС РФ двічі вдарили по Одесі: влучили по багатоповерхівці, є постраждалі.