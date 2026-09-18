РФ атакувала дронами центр Одеси: повторно вдарила по рятувальниках, є поранені (відео)

РФ вдарила реактивним БПЛА по адмінбудівлі в центрі Одеси вдень 18 вересня. Вона була порожня, але травм зазнали люди, які були поруч. Але коли рятувальники прибули гасити пожежу, росіяни завдали повторного удару.

Кількість поранених унаслідок атаки РФ на Одесу збільшилась до 10, серед яких двоє рятувальників, розповіла журналістам "Суспільного" речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Речниця розповіла: росіяни атакували дроном 11-поверхову адміністративну будівлю. На той момент всередині, за даними Аверіної, нікого не було.

Через півгодини після першого влучання, коли на місці перебували рятувальники та інші служби, стався повторний удар у цю саму будівлю. Рятувальники отримали поранення саме під час цього удару.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа охопила кілька поверхів. На відео видно, що в стіні будівлі тепер діра. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

Видео дня

Атака на Одесу відбулася близько 16:00. Вибух у місті пролунав о 16:02. Перед цим Повітряні сили повідомили, що в напрямку Одеси рухається реактивний безпілотник, а за кілька хвилин — що дрон вже над містом. Нині повітряну тривогу в місті відмінили.

Нагадаємо, вранці 18 вересня російські терористичні війська атакували приміський електропотяг у Харківській області. У результаті цілеспрямованого удару дрона одна людина загинула, ще вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Але стало відомо, що Сили оборони України знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 поблизу населеного пункту Порошино в Брянській області РФ. За наявною інформацією, саме з неї окупанти кілька днів тому били по Києву.