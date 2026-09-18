РФ атаковала дронами центр Одессы: повторно ударила по спасателям, есть раненые (видео)

18 сентября днем РФ нанесла удар реактивным БПЛА по административному зданию в центре Одессы. Здание было пустім, но пострадали люди, находившиеся поблизости. Однако когда спасатели прибыли на место для тушения пожара, россияне нанесли повторный удар.

Число раненых в результате атаки РФ на Одессу возросло до 10, среди них — двое спасателей, сообщила журналистам "Суспільного" пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Пресс-секретарь рассказала: россияне атаковали дроном 11-этажное административное здание. По словам Авериной, в тот момент внутри никого не было.

Через полчаса после первого попадания, когда на месте находились спасатели и другие службы, случился повторный удар в то же самое здание. Спасатели получили ранения именно во время этого попадания.

В результате атаки были повреждены фасад и остекление административного здания. Пожар охватил несколько этажей. На видео видно, что в стене здания теперь образовалась дыра. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

Видео дня

Атака на Одессу произошла около 16:00. Взрыв в городе прогремел в 16:02. Перед этим Военно-воздушные силы сообщили, что в направлении Одессы движется реактивный беспилотник, а через несколько минут — что дрон уже над городом. В настоящее время воздушная тревога в городе отменена.

Напомним, утром 18 сентября российские террористические войска атаковали пригородный электропоезд в Харьковской области. В результате целенаправленного удара дрона один человек погиб, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Однако стало известно, что Силы обороны Украины уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 вблизи населённого пункта Порошино в Брянской области РФ. По имеющимся данным, именно с нее оккупанты несколько дней назад наносили удары по Киеву.