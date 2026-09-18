Российская авиабомба разрушила многоэтажный дом в Сумах: под завалами ищут людей (фото)

В центре Сум российская авиабомба попала прямо в девятиэтажное здание, в результате чего жильцы оказались под завалами разрушенного дома.

Российские войска нанесли авиаудар по Сумам, в результате чего, по предварительным данным, управляемая авиабомба попала в жилой многоэтажный дом в центральной части Сум. Об этом сообщил начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Что известно об ударе по Сумам

По предварительным данным, в девятиэтажный жилой дом попал КАБ.

В результате попадания часть конструкций здания была повреждена или разрушена. Имеется информация, что под завалами могут находиться люди.

Кроме того, после удара в городе возникли пожары. По предварительным данным, горят автомобили, припаркованные рядом с местом попадания, а взрывная волна повредила другие жилые дома.

Спасатели должны проверить разрушенные помещения и выяснить, есть ли там пострадавшие.

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