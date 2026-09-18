Російська авіабомба розтрощила багатоповерхівку в Сумах: під завалами шукають людей (фото)
У центрі Сум російська авіабомба поцілила прямо в дев'ятиповерхівку, через що під завалами зруйнованого будинку опинилися мешканці.
Російські війська завдали авіаційного удару по Сумах, унаслідок чого, за попередніми даними, керована авіабомба влучила в житлову багатоповерхівку в центральній частині Сум. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Що відомо про удар по Сумах
За попередньою інформацією, у дев’ятиповерховий житловий будинок влучив КАБ.
Унаслідок влучання частина конструкцій будівлі була пошкоджена або зруйнована. Є інформація, що під завалами можуть перебувати люди.
Також після удару в місті виникли пожежі. За попередніми даними, горять автомобілі, припарковані поблизу місця влучання, а вибухова хвиля пошкодила інші житлові будинки.
Рятувальники мають перевірити зруйновані приміщення та встановити, чи є там постраждалі.
Новина доповнюється…