Російська авіабомба розтрощила багатоповерхівку в Сумах: під завалами шукають людей (фото)

У центрі Сум російська авіабомба поцілила прямо в дев'ятиповерхівку, через що під завалами зруйнованого будинку опинилися мешканці.

Російські війська завдали авіаційного удару по Сумах, унаслідок чого, за попередніми даними, керована авіабомба влучила в житлову багатоповерхівку в центральній частині Сум. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Що відомо про удар по Сумах

За попередньою інформацією, у дев’ятиповерховий житловий будинок влучив КАБ.

Унаслідок влучання частина конструкцій будівлі була пошкоджена або зруйнована. Є інформація, що під завалами можуть перебувати люди.

Також після удару в місті виникли пожежі. За попередніми даними, горять автомобілі, припарковані поблизу місця влучання, а вибухова хвиля пошкодила інші житлові будинки.

Рятувальники мають перевірити зруйновані приміщення та встановити, чи є там постраждалі.

Новина доповнюється…