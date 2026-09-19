На Київщині повітряна тривога тривала майже добу: що відомо про наслідки нічної атаки на Україну

У ніч на суботу, 19 вересня, росіяни випустили по українських містах понад 170 повітряних цілей. Основним напрямком ударів стали Київська та Одеська області.

ЗС РФ атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними БпЛА різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера", баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами-імітаторами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, українська ППО збила або ж подавила 141 ціль:

3 "Бандероль"/"Дань-Т";

138 БпЛА .

Зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях. Як наголошується, ракети цілей не досягли.

Київська область

В області повітряна тривога фактично тривала майже безперервно протягом доби, повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко.

Росіяни пошкодили за цей час 9 цивільних об'єктів у чотирьох районах області: Обухівському — 3, Вишгородському — 1, Бориспільському — 2 та Бучанському — 3.

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Загалом було пошкоджено 5 складських приміщень, також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок.

Рятувальники повідомили, що внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі на території офісно-логістичного комплексу у Бучанському районі й наразі триває її ліквідація.

Одеська область

В Одесі внаслідок ворожих ударів пошкоджена інфраструктура та адмінбудівля, повідомив глава міської військової адміністрації Сергій Лисак. Інформація про постраждалих не надходила, додав посадовець.

Глава ОДА Олег Кіпер уточнив, що ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини, й один з ударів знову прийшовся по адмінбудівлі, що була атакована раніше. На верхніх поверхах виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Пожежа в Одесі після прильоту Фото: Одеська ОВА

За іншими адресами пошкоджено дахи, фасад, скління двох житлових будинків, легковий автомобіль та мікроавтобус. Також пошкоджено двоповерхову будівлю освітнього закладу.

Хмельницька область

Сили ППО вранці збили російську ціль, повідомив глава ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки відбулося загоряння на території одного з підприємств у Хмельницькому районі.

Пожежа ліквідована, інформація про загиблих та травмованих не надходила.

У міноборони РФ вже заявили, що у н.п. Копилов на Київщині був вражений митно-логістичний центр "Копилов Логістик Парк", що який нібито використовується для зберігання та розподілу військових вантажів, що надходять в Україну з європейських країн. На Одещині, у порту Чорноморськ, ЗС РФ вразили суховантаж, що нібито доставив вантажі військового призначення та на переході морем уражені два морські судна, які доставляли в порт Одеси вантажі, нібито призначені для забезпечення ЗСУ.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері Росія обстріляла столичний регіон балістичними ракетами.

Також Фокус писав, що російська керована авіабомба поцілила в дев'ятиповерхівку у центрі Сум.