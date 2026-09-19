Россия атаковала логистический хаб в Киевской области: уничтожен склад с товарами для животных

Россияне нанесли удар по логистическому хабу Suziria Group в Киевской области. Компания владеет сетью зоомаркетов MasterZoo.

Во время российской ракетно-дроновой атаки ночью 19 сентября в Киевской области был уничтожен один из складов компании Suziria Group, которая продвигает культуру заботы о домашних питомцах. Об этом сообщила совладелица бренда Полина Кошарная.

Она сообщила, что в результате атаки никто не пострадал, но масштаб разрушений на складе площадью более 8 000 "квадратов" можно будет оценить позже.

По словам Кошарной, в последние недели компания перестраивала логистику, готовясь к различным сценариям, чтобы защитить людей и обеспечить устойчивость бизнеса, и продолжает перестраивать процессы, чтобы атака как можно меньше повлияла на работу самой Suziria Group, партнеров и клиентов.

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Глава комитета по вопросам развития легкой промышленности и отраслевых оборонных закупок в составе Федерации работодателей Александр Соколовский напомнил, что в состав Suziria Group входят сеть зоомаркетов MasterZoo, продуктовая компания для животных Suziria Brands и благотворительный фонд Suziria Charity, который занимается решением проблемы адопции животных.

Склад Suziria Group Фото: соцсети

В сети отмечают, что на складе хранилась продукция брендов Savory, Whiskas, Half&Half, Royal Canin, Club 4 paws, Brit, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur и других.

Напомним, в результате ночной атаки россияне повредили 5 складских помещений в четырёх районах Киевской области.

Также Фокус писал, что 16 сентября в результате российской атаки был полностью уничтожен склад Фундации Елены Зеленской. Помещение в Киеве сгорело дотла.