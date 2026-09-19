Росія атакувала логістичний хаб на Київщині: знищено склад із товарами для тварин

Росіяни поцілили по логістичному хабу Suziria Group на Київщині. Компанія володіє мережею зоомаркетів MasterZoo.

Під час російської ракетно-дронової атаки вночі 19 вересня на Київщині було знищено один з складів компанії Suziria Group, яка розвиває культуру турботи про домашніх улюбленців. Про це повідомила співвласниця бренду Поліна Кошарна.

Вона повідомила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, але масштаб руйнувань на складі площею понад 8 000 "квадратів" можна буде оцінити лише згодом.

За словами Кошарної, останні тижні компанія перебудовувала логістику, готуючись до різних сценаріїв, щоб захистити людей і забезпечити стійкість бізнесу та продовжує перебудовувати процеси, щоб атака якомога менше вплинула на роботу самої Suziria Group, партнерів і клієнтів.

Видео дня

Очільник комітет з питань розвитку легкої промисловості та галузевих оборонних закупівель у складі Федерації роботодавців Олександр Соколовський нагадав, що до Suziria Group входять мережа зоомаркетів MasterZoo, продуктова компанія для тварин Suziria Brands та благодійний фонд Suziria Charity, який працює над розв’язанням проблеми адопції тварин.

Склад Suziria Group Фото: соцмережi

У мережі зазначають, що на складі зберігалася продукція Savory, Whiskas, Half&Half, Royal Canin, Club 4 paws, Brit, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur та інших брендів.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіяни пошкодили 5 складських приміщень у чотирьох районах Київської області.

Також Фокус писав, що 16 вересня внаслідок російської атаки був повністю знищений склад Фундації Олени Зеленської. Приміщення у Києві згоріло вщент.