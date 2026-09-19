Для укрепления ПВО: Дания передает Украине внеочередной пакет военной помощи

Известно, что это 31-й пакет помощи Дании Украине стоимостью около 275 млн долларов США.

"Эти средства будут направлены на укрепление потенциала ПВО Украины в критический осенне-зимний период", — сообщили в Министерстве обороны Украины.

Сообщается, что министр обороны Украины Евгений Хмара поблагодарил своего датского коллегу Йеппе Брууса за выполнение договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора ранее на этой неделе.

С самого начала полномасштабного российского вторжения Дания остается одним из лидеров по оказанию военной помощи Украине и последовательно развивает новые эффективные форматы сотрудничества.

"Мы благодарны правительству и парламенту Дании за принципиальную позицию и поддержку Украины, в частности на фоне российских гибридных атак и провокаций против наших союзников. Вместе мы сильнее!" — отметили в Минобороны.

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Напомним, ранее Госдепартамент США официально одобрил продажу Украине нового пакета помощи на сумму 2,68 млрд долларов. Основные позиции в нём — радары, ракеты для борьбы с дронами и специальное оборудование.

Также стало известно, что Польша передаст Украине дефицитные ракеты для системы "Патриот". Это будет сделано в рамках очередного пакета военной помощи, а поставки согласовываются с союзниками по НАТО, в частности с администрацией США.