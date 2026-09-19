На посилення ППО: Данія передає Україні позачерговий пакет військової допомоги

Відомо, що це 31-й пакет допомоги від Данії Україні, вартістю лизько 275 млн доларів США.

"Ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період", — повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначено, що міністр оборони України Євгеній Хмара подякував своєму данському колезі Єппе Бруусу за виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови раніше цього тижня.

Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці.

"Вдячні Уряду і Парламенту Данії за принципову позицію та підтримку України, зокрема на тлі російських гібридних атак і провокацій проти наших союзників. Разом ми сильніші!" — зазначили у Міноборони.

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Нагадаємо, раніше Держдепартамент США офіційно схвалив продаж Україні нового пакету допомоги на 2,68 млрд доларів. Основним обладнанням в ньому є радари, ракети проти дронів і спеціальне устаткування.

Також стало відомо, що Польща передасть Україні дефіцитні ракети для Patriot. Це буде зроблено в рамках чергового пакету військової допомоги, а поставки узгоджуються з союзниками по НАТО, зокрема з адміністрацією США.