Тотальная война дронов: Украина учит БПЛА обходиться без пилота благодаря инновациям в области ИИ — СМИ

Военные Сил обороны всё чаще обращаются к разработчикам дронов и роботов, способных самостоятельно выполнять больше задач, связанных с полётом или управлением. Таким образом, один оператор мог бы контролировать сразу несколько систем вместо ручного управления каждой из них.

Рутинную работу всё чаще возлагают не на оператора, а на сам дрон, а более современные системы самостоятельно ориентируются на местности, возвращаются на базу и помогают идентифицировать цели. Об этом говорится в материале издания Business Insider.

Главный директор по развитию бизнеса компании Frontline Robotics Никита Рожков рассказывает СМИ, что инновации рождаются именно из запросов солдат. В ответ на это компания разработала программное обеспечение, позволяющее дронам самостоятельно долетать до района интереса и возвращаться практически одним нажатием кнопки.

Наши бойцы обращаются к нам с вопросом: "Как вы можете дать нам возможность управлять различными роботами силами одного человека?". В новой версии дрона, которую мы сейчас производим и поставляем, в самом аппарате установлен модуль автономности. Поэтому он может самостоятельно долететь до нужного района, а затем вернуться практически одним нажатием кнопки. объясняет Никита Рожков

Автономность заложена и в обновлениях продукции — последняя версия разведывательного дрона Linza (3.0) обладает большей встроенной автономностью и может работать даже без GPS-сигнала в условиях российской РЭБ. По словам Рожкова, это снижает "умственную нагрузку на солдата, благодаря чему он может делать больше".

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В августе Минобороны сообщило, что подразделения используют "более 70 различных систем на базе ИИ и технологий компьютерного зрения", а цель — оснастить такими возможностями 100 % дронов на передовой. Бывший министр Михаил Федоров прогнозировал, что "мы дойдём до этапа, когда автономные дроны будут воевать против автономных дронов".

Генеральный директор Ark Robotics, известный как Ачи, назвал переход к управлению множеством дронов одним пилотом "предпосылкой успеха в тотальной дроновой войне, которая надвигается на всех нас". Компания разрабатывает систему, позволяющую тысячам дронов и роботов работать вместе с минимальным вмешательством человека, а оператору — находиться за тысячи километров от них.

Украинские разработчики дронов хотят научить дроны автономности Фото: Генштаб ВСУ

Компания Twist Robotics разрабатывает решения, позволяющие дронам отслеживать цели даже в тех случаях, когда Россия подавляет GPS-сигнал — и делает это "по умолчанию", поскольку эта проблема чрезвычайно распространена, рассказал соучредитель Ростислав Оленчин. Впрочем, эксперты отмечают, что то, что часто представляют как "автономность", на практике больше напоминает продвинутую автоматизацию, чем самостоятельно действующий ИИ.

Минобороны подчеркивает, что человеческий контроль не устраняется полностью, но алгоритмам "теперь доверяют критически важные боевые задачи — от навигации до автономного поражения целей". В настоящее время, как пишет издание, окончательное решение о выборе цели и поражении принимает оператор, но общий тренд г-н Рожков охарактеризовал как "попытку вывести людей из зоны опасности".

Ранее Фокус сообщал, что ССО установили рекорд по дальности ударов вглубь РФ. Операторы успешно нанесли удар по двум гигантам газоконденсатной промышленности России на расстоянии более 3000 километров от границы.

Впоследствии стало известно, как Украина будет отражать атаки дронов, летящих со скоростью 750 км/ч. Журналист Денис Попович отмечает, что к этой угрозе следует готовиться уже сейчас, и перечисляет важные меры противодействия со стороны ВСУ.