Тотальна війна дронів: Україна вчить БПЛА обходитися без пілота завдяки новаціям з ШІ — ЗМІ

Військові Сил оборони дедалі частіше просять розробників дронів і роботів, здатних самостійно виконувати більше завдань з польоту чи керування. Таким чином, один оператор міг контролювати відразу кілька систем замість ручного керування кожною.

Рутинну роботу дедалі більше перекладають з оператора на сам дрон, а новіші системи самостійно орієнтуються на місцевості, повертаються на базу та допомагають ідентифікувати цілі. Про це йдеться в матеріалі видання Bussiness Insider.

Головний директор з розвитку бізнесу компанії Frontline Robotics Микита Рожков розповідає ЗМІ, що інновації народжуються саме із запитів солдатів. У відповідь компанія розробила ПЗ, що дозволяє дронам самостійно долітати до району інтересу та повертатися практично одним натисканням кнопки.

Наші бійці приходять до нас із запитом: "Як ви можете дати нам можливість керувати різними роботами силами однієї людини?". У новій версії дрона, яку ми зараз виробляємо й постачаємо, у самому апараті встановлений шар автономності. Тож він може самостійно долетіти до потрібного району, а потім повернутися практично одним натисканням кнопки. пояснює Микита Рожков

Автономність закладають і в оновлення продукції — остання версія розвідувального дрона Linza (3.0) має більше вбудованої автономності й може працювати навіть без GPS-сигналу під час російської РЕБ. За словами Рожкова, це знижує "розумове навантаження на солдата, тож він може робити більше".

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У серпні Міноборони повідомило, що підрозділи використовують "понад 70 різних систем на базі ШІ та технологій комп'ютерного зору", а мета — оснастити такими можливостями 100% дронів на передовій. Колишній міністр Михайло Федоров прогнозував, що "ми дійдемо до етапу, коли автономні дрони воюватимуть проти автономних дронів".

Гендиректор Ark Robotics відомий як Ачі назвав перехід до керування багатьма дронами одним пілотом "передумовою успіху в тотальній дроновій війні, яка насувається на всіх нас". Компанія розробляє систему, що дозволяє тисячам дронів і роботів працювати разом з мінімальним втручанням людини, а оператору — перебувати за тисячі кілометрів від них.

Українські розробники дронів хочуть навчити дронів автономності Фото: Генштаб ЗСУ

Компанія Twist Robotics виробляє рішення, які дозволяють дронам відстежувати цілі навіть коли Росія порушує GPS-сигнал — і робить це "за замовчуванням", оскільки проблема надзвичайно поширена, розповів співзасновник Ростислав Оленчин. Втім, експерти кажуть, що те, що часто подають як "автономність", на практиці більше нагадує просунуту автоматизацію, ніж самостійно діючий ШІ.

Міноборони наголошує, що людський контроль не прибирають повністю, але алгоритмам "тепер довіряють критичні бойові завдання — від навігації до автономного ураження цілей". Наразі, як пише видання, остаточне рішення щодо вибору цілі та ураження приймає оператор, але загальний тренд пан Рожков описав як "спробу вивести людей із зони небезпеки".

Раніше Фокус повідомляв про те, що ССО встановили рекорд за дальністю ударів углиб РФ. Оператори успішно завдали удару по двох гігантах газоконденсатної промисловості Росії на відстані понад 3000 кілометрів від кордону.

Згодом стало відомо, як Україна вiдбиватиметься від дронів на швидкості 750 км/год. Журналіст Денис Попович указує, що слід готуватися до цієї загрози вже зараз і перелічує важливі кроки для протидії з боку ЗСУ.