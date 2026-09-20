В Московской области раздались взрывы: под обстрелом находятся крупные хабы (видео)

Ночью 20 сентября дроны атаковали ряд российских регионов. По сообщениям местных жителей, в Московской области под обстрелом находятся несколько логистических хабов.

Оснтеры сообщают, что в городе Рязань раздались взрывы, а местная ПВО пыталась их сбить. Об этом сообщают мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

Местные жители в Московской области сообщают о движении дронов в сторону столицы РФ. Мониторинговые группы сообщают о начале крупного пожара в Раменском и Софьино, где расположены склады компаний "Кари" и Ozon.

"Жара прошла", — сообщает о ситуации в видео публичная группа Exilenova+.

По данным мониторинговых каналов, в сторону Москвы продолжается движение БПЛА. Мэр Сергей Собянин сообщает, что местная ПВО якобы уже сбила 61 беспилотник, который двигался в сторону города и агломерации.

Видео дня

"Жара ушла", — сообщает о ситуации в видео публичная группа Exilenova+.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны атаковали Каспийск в Дагестане. Вблизи этого города расположена целая серия ключевых объектов, необходимых для военных нужд России.

Впоследствии стало известно, что дроны атакуют ряд российских регионов. По сообщениям местных жителей, в Московской области и городе Воронеже слышны серии взрывов и пролеты групп дронов, а также работа ПВО.