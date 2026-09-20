В Московській області пролунали вибухи: під атакою перебувають великі хаби (відео)

Вночі 20 вересня дрони атакували низку російських регіонів. За повідомленнями місцевих, в Московській області під атакою перебувають низка логістичних хабів.

Осінтери вказують, що в місті Рязань пролунали вибухи, а місцева ППО намагалася їх збити. Про це повідомляють моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Місцеві мешканці в Московській області повідомляють про рух дронів у бік столиці РФ. Моніторингові пабліки повідомляють про початок великої пожежі в Рамєнском і Соф'їно, де розташовані склади компанії "Кари" та Ozon.

"Пішла спека", — повідомляє ситуацію на відео паблік Exilenova+.

За інформацією моніторингових каналів, у бік Москви триває рух БПЛА. Мер Сергій Собянін повідомляє, що місцева ППО начебто вже збила 61 безпілотник, який рухався у бік міста й агломерації.

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"Пішла спека", — повідомляє ситуацію на відео паблік Exilenova+.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакували Каспійськ у Дагестані. Поблизу цього міста розташована низка ключових об'єктів для військових потреб Росії.

Згодом стало відомо, що дрони атакують низку російських регіонів. За повідомленнями місцевих, в Московській області та місті Вороніж чутно серії вибухів та прольоти груп дронів, а також роботу ППО.