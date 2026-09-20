На фронте погиб политзаключенный Кремля и соучредитель УНА-УНСО Николай Карпюк

Ушёл из жизни политический заключённый Кремля, общественный и политический деятель Николай Карпюк. Он погиб на фронте.

Революционер, соучредитель УНА-УНСО Николай Карпюк, проведший в российском плену более 5 лет, отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Об этом сообщил политик Артур Палатный.

По его словам, Николай Андронович, посвятив жизнь борьбе за Украину, пережил революции, годы пребывания в российском плену и тяжелые испытания, но остался несгибаемым и даже после 60 лет отправился защищать родную землю.

"Для него любовь к Украине была не словами, а делом всей жизни", — отметил Палатный.

Общественный деятель Юрий Гончаренко добавил, что Николай Карпюк погиб в бою так же, как, собственно, и жил всю свою жизнь.

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Кроме того, в сети сообщили, что Николай Карпюк погиб в субботу, 19 сентября, при выполнении боевого задания.

Николай Карпюк: что о нём известно

Николай Карпюк во время судебного заседания в РФ Фото: из открытых источников

Николай Карпюк был соучредителем УНА-УНСО, участником акции "Украина без Кучмы" и Помаранчевой революции, во время Революции достоинства присоединился к "Правому сектору". Также принимал участие в Приднестровском конфликте на стороне ПМР и в войне в Абхазии на стороне Грузии.

В марте 2014 года он был задержан при въезде в Россию, куда направлялся на переговоры с окружением Путина. В мае 2016 года его приговорили к 22,5 годам лишения свободы, а в сентябре 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Украиной и РФ. Вместе со Станиславом Клихом Николая Карпюка признали политзаключёнными.

Напомним, в ходе войны с российскими оккупантами погиб актёр Черниговского молодёжного театра Константин Слободенюк. Ему было 43 года.

В августе на войне погиб 40-летний украинский актёр и ведущий артист Центра современного искусства "ДАХ" Игорь Постолов.