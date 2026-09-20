На фронті загинув політв'язень Кремля та співзасновник УНА-УНСО Микола Карпюк

Пішов з життя політв'язень Кремля, громадський та політичний діяч Микола Карпюк. Чоловік загинув на фронті.

Революціонер, співзасновник УНА-УНСО Микола Карпюк, який провів у російському полоні понад 5 років, віддав своє життя за свободу та незалежність України. Про це повідомив політик Артур Палатний.

За його словами, Микола Андронович, присвятивши життя боротьбі за Україну, пройшов революції, роки російського полону та тяжкі випробування, але залишився незламним та навіть після 60 років пішов захищати рідну землю.

"Для нього любов до України була не словами, а справою всього життя", — зазначив Палатний.

Громадський діяч Юрій Гончаренко додав, що Микола Карпюк пішов в бою, як, власне, жив усе своє життя.

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Також у мережі повідомили, що Микола Карпюк загинув у суботу, 19 вересня, під час виконання бойового завдання.

Микола Карпюк: що про нього відомо

Микола Карпюк під час суду у РФ Фото: з відкритих джерел

Микола Карпюк був співзасновником УНА-УНСО, учасником акції "Україна без Кучми", Помаранчевої революції, під час Революції гідності приєднався до "Правого сектору". Також брав участь у Придністровському конфлікті на боці ПМР та у війні в Абхазії на боці Грузії.

У березні 2014 року був затриманий при в'їзді до Росії, куди направлявся на переговори з оточенням Путіна. У травні 2016 року чоловіка засудили до 22,5 років ув'язнення, а у вересні 2019 року був звільнений у рамках обміну між Україною і РФ. Разом зі Станіславом Клихом Миколу Карпюка визнали політв'язнями.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув актор Чернігівського молодіжного театру Костянтин Слободенюк. Йому було 43 роки.

У серпні на війні загинув 40-річний український актор та провідний артист Центру сучасного мистецтва "ДАХ" Ігор Постолов.