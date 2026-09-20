Минобороны РФ заявило о намерении продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам в столице Украины.

В российском ведомстве утверждают, что это якобы станет ответом на массированные атаки беспилотников и крылатых ракет по территории России. Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram 20 сентября.

По версии вражеского министерства, 19 и 20 сентября Украина предприняла попытку нанести удары с помощью БПЛА и ракет "Фламинго", чтобы сорвать выборы в Государственную думу РФ.

В российском ведомстве утверждают, что их противовоздушная оборона якобы сбила почти две тысячи беспилотников и все ракеты, приближавшиеся к Московскому региону, из-за чего атака якобы "не достигла своих целей".

Удар по Москве 20 сентября

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть — Московский НПЗ" в районе Капотни в Москве. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в результате атаки были поражены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. На территории предприятия, способного перерабатывать около 12 млн тонн нефти в год, вспыхнул масштабный пожар.

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Напомним, в ходе комментария по поводу налета на российскую столицу президент Украины Владимир Зеленский перечислил вооружение, которое участвовало в операции, упомянув Pelican. Впоследствии выяснилось, что это была не баллистическая ракета, как можно было подумать.

Кроме того, мэр Москвы заявил о самой масштабной атаке на российскую столицу. По его словам, начиная с субботы ПВО якобы сбила уже более 1,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов.