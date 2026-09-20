У РФ погрожують посилити атаки на Київ через удари по Москві

Міноборони РФ заявило про намір продовжити та посилити удари високоточною зброєю по військових об'єктах у столиці України.

У російському відомстві стверджують, що це нібито стане відповіддю на масовані атаки безпілотників та крилатих ракет по території Росії. Про це Міноборони РФ повідомило в Telegram 20 вересня.

За версією ворожого міністерства, протягом 19 та 20 вересня Україна здійснила спробу завдати ударів за допомогою БПЛА та ракет "Фламінго", аби зірвати вибори до Державної думи РФ.

У російському відомстві стверджують, що їхня протиповітряна оборона нібито збила майже дві тисячі безпілотників та всі ракети на підльоті до Московського регіону, через що атака нібито "не досягла своїх цілей".

Удар по Москві 20 вересня

Сили оборони України завдали успішного удару по нафтопереробному заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотня в Москві. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, внаслідок атаки було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. На території підприємства, яке здатне переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік, спалахнула масштабна пожежа.

Видео дня

Нагадаємо, під час коментаря щодо нальоту на російську столицю президент України Володимир Зеленський перерахував озброєння, яке брало участь в операції, згадавши Pelican. Згодом виявилось, що це була не балістична ракета, як могли подумати.

Крім того, мер Москви заявив про наймасштабнішу атаку на російську столицю. За його словами, починаючи з суботи ППО нібито збила вже понад 1,5 тис. безпілотних літальних апаратів.