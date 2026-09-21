Американский "Шахед" вместо форели: рыбаки выловили военный дрон у берегов Флориды (фото)

Рыбаки с чартерного судна у побережья Флориды вместо привычной рыбы наткнулись на военный беспилотник США. Вероятно, это FLM 136 — американский клон иранского Shahed-136.

У северо-западного побережья Флориды рыбаки обычно вылавливают форель, красного горбаня, камбалу, скумбрию или даже акул. Однако на днях прогулка на чартерном судне завершилась для одной группы гораздо более необычным трофеем. Как сообщает CNN, в море они обнаружили военный беспилотник США, который, скорее всего, является копией известного иранского Shahed-136.

О необычной добыче рассказала в Facebook компания Hot Spots Charters, которая организует рыболовные туры из Пенсаколы. Её капитан Дэниел Арсено выложил снимок аппарата рядом с традиционным уловом, похвалил команду за шесть удачных часов в море и в шутку предложил владельцу дрона позвонить в компанию. На ещё одном фото видно, что беспилотник занял собой весь нос лодки.

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По данным СМИ, находку обнаружили недалеко от базы ВВС Эглин, на которой дислоцируется 96-е испытательное крыло. Представитель базы подтвердил изданию The War Zone, что там проводились испытания и в ходе них испытательный образец упал.

Копия Иранского ударного беспилотника Shahed-136 во Флориде

Арсено, которого эта находка, похоже, ничуть не взволновала, рассказал CNN, что заметил дрон случайно, когда судно находилось в открытом море, а дрон дрейфовал на поверхности.

Вероятно, речь идет о FLM 136 — американской копии иранского Shahed 136, который стал одним из ключевых видов вооружения в войнах в Украине и Иране. Еще в конце прошлого года ВВС США сообщили, что воссоздали иранскую разработку, дав таким аппаратам название LUCAS, что расшифровывается как недорогая беспилотная ударная система.

Напомним, Денис Штилерман, главный конструктор и совладелец украинской оборонной компании Fire Point, опубликовал видео запусков новейших ракет, скорее всего "Фламинго". Предположительно, именно ими во время ночной атаки были точно поражены военные и стратегические цели в Москве.

Кроме того, по данным следователей, украинские специалисты сумели приземлить в целости и сохранности российский реактивный беспилотник "Герань-4" Seeker. Аппарат разобрали, чтобы понять устройство и принцип работы оружия, которым РФ наносит удары по заправкам и поездам. Оказалось, что оператор, находясь, например, в Орле, способен управлять дроном с 50-килограммовой боевой частью и хорошо видеть цель даже с высоты 8 километров.