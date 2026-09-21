Американський "Шахед" замість форелі: рибалки виловили військовий дрон біля Флориди (фото)

Рибалки з чартерного судна біля узбережжя Флориди замість звичної риби натрапили на військовий безпілотник США. Імовірно, це FLM 136, американський клон іранського Shahed-136.

Біля північно-західного узбережжя Флориди рибалки зазвичай витягують із води форель, червоного горбаня, камбалу, скумбрію чи навіть акул. Проте днями прогулянка на чартерному судні завершилася для однієї групи куди незвичнішим трофеєм. Як повідомляє CNN, у морі вони знайшли військовий безпілотник США, що, найпевніше, є копією відомого іранського Shahed-136.

Про незвичну здобич розповіла у Facebook компанія Hot Spots Charters, що організовує рибальські тури з Пенсаколи. Її капітан Деніел Арсено виклав знімок апарата поряд із традиційним уловом, похвалив команду за шість вдалих годин у морі та жартома запропонував власнику дрона зателефонувати в компанію. На ще одному фото видно, що безпілотник заповнив собою весь ніс човна.

Видео дня

Знахідку, за інформацією медіа, виявили неподалік бази ВПС Еглін, на якій базується 96-те випробувальне крило. Речник бази підтвердив виданню The War Zone, що там проводили тести і під час них випробувальний зразок упав.

Копія Іранського ударного безпілотника Shahed-136 у Флориді

Арсено, якого така знахідка, здається, нітрохи не схвилювала, розповів CNN, що помітив дрон випадково, коли судно перебувало у відкритому морі, а дрон дрейфував на поверхні.

Імовірно, мова йде про FLM 136, американську копію іранського Shahed 136, який став одним із ключових озброєнь у війнах в Україні та Ірані. Ще наприкінці минулого року ВПС США повідомили, що відтворили іранську розробку, давши таким апаратам назву LUCAS, що розшифровується як недорога безпілотна ударна система.

Нагадаємо, Денис Штілерман, головний конструктор і співвласник української оборонної компанії Fire Point, оприлюднив відео запусків новітніх ракет, найімовірніше "Фламінго". Попередньо, саме ними під час нічної атаки влучно уразили військові та стратегічні цілі в Москві.

Крім того, за даними розслідувачів, українські фахівці зуміли приземлити цілим російський реактивний безпілотник "Герань-4" Seeker. Апарат розібрали, аби зрозуміти будову та принцип роботи зброї, якою РФ б'є по заправках і потягах. Виявилося, що оператор, перебуваючи, наприклад, в Орлі, здатен керувати дроном із 50-кілограмовою бойовою частиною та добре бачити ціль навіть із 8-кілометрової висоти.