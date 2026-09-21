По итогам выборов в Госдуму РФ депутатами от "Единой России" станут десятки людей, воевавших против Украины. Сначала партия заявила о 86 таких кандидатах, но впоследствии российские агентства скорректировали эту цифру до 49.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" со ссылкой на слова секретаря генерального совета "Единой России" Владимира Якушева.

Всего в Государственной Думе России 450 депутатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал участников войны против Украины "новой элитой". Он заявлял, что они должны участвовать в управлении страной.

По данным издания, среди вернувшихся в Россию участников войны есть люди, которые пошли на фронт ради денег, а также бывшие заключенные. Части из них обещали помилование в обмен на участие в войне.

В конце прошлого года издания "Верстка" и Die Welt сообщали, что российские военные, вернувшиеся с фронта, убили или покалечили более тысячи человек. Согласно приведенным данным, на тот момент погиб 551 человек, в том числе 274 были убиты, а 163 скончались от травм, полученных в результате избиений или ДТП.

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По предварительным результатам выборов, "Единая Россия" может получить около 355 из 450 мест в Госдуме девятого созыва. Партия лидирует в 209 из 225 одномандатных округах.

После обработки 95,18 % протоколов "Единая Россия" набирает 57,83 % голосов по федеральным спискам. Окончательные итоги выборов ЦИК РФ планирует подвести не ранее 25 сентября.

Представители Кремля неоднократно обвиняли Запад и Украину в якобы попытках повлиять на ход российских "выборов". В частности, 16 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны якобы хотят помешать россиянам проголосовать за "лучшее будущее" и изменить выбранный ими курс.

15 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с очередным заявлением о возможном энергетическом перемирии и дву- или трехсторонних переговорах. А 11 сентября стало известно об ударе беспилотника по территориальной избирательной комиссии в Самаре, в результате которого была повреждена техника для подсчёта голосов.