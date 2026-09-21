За підсумками виборів до Держдуми РФ депутатами від "Єдиної Росії" стануть десятки людей, які воювали проти України. Спочатку партія заявила про 86 таких кандидатів, але згодом російські агентства виправили цифру на 49.

Про це повідомило видання “Радіо Свобода” з посиланням на слова секретаря генеральної ради “Єдиної Росії” Володимира Якушева.

Загалом у Державній думі Росії 450 депутатів.

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав учасників війни проти України “новою елітою”. Він заявляв, що вони мають брати участь в управлінні країною.

За даними видання, серед учасників війни, які повернулися до Росії, є люди, які пішли на фронт заради грошей, а також колишні в’язні. Частині з них обіцяли помилування в обмін на участь у війні.

Наприкінці минулого року видання “Верстка” та Die Welt повідомляли, що російські військові, які повернулися з фронту, вбили або покалічили понад тисячу людей. За наведеними даними, на той момент загинула 551 людина, зокрема 274 були вбиті, а 163 померли через травми після побиття або ДТП.

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За попередніми результатами виборів, “Єдина Росія” може отримати близько 355 із 450 місць у Держдумі дев’ятого скликання. Партія лідирує у 209 із 225 одномандатних округах.

Після обробки 95,18% протоколів “Єдина Росія” набирає 57,83% голосів за федеральними списками. Остаточні підсумки виборів ЦВК РФ планує підбити не раніше 25 вересня.

Представники Кремля неодноразово звинувачували Захід і Україну в нібито спробах вплинути на перебіг російських “виборів”. Зокрема, 16 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що європейські країни начебто хочуть завадити росіянам проголосувати за “краще майбутнє” та змінити обраний ними курс.

15 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков зробив чергову заяву щодо можливого енергетичного перемир’я та дво- чи тристоронніх переговорів. А 11 вересня стало відомо про удар безпілотника по територіальній виборчій комісії в Самарі, через який було пошкоджено техніку для підрахунку голосів.