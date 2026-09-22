"Иначе сбегут в СЗЧ": военный показал автобус, на котором мобилизованных везут в учебный центр

Военнослужащий ВСУ Андрей Онистрат откровенно рассказал о вынужденных мерах, принимаемых при транспортировке новобранцев в учебные центры, чтобы остановить волну побегов и самовольного оставления частей ещё по пути к фронту.

Украинский военнослужащий, основатель батальона беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" и бывший капитан ВСУ Андрей Онистрат показал, как происходит транспортировка части мобилизованных в учебный центр. Эти кадры были обнародованы в рамках эксперимента, во время которого Онистрат лично принял участие в базовой общевойсковой подготовке в качестве обычного мобилизованного. Видео опубликовал 225-й отдельный штурмовой полк на своем официальном Telegram-канале и YouTube-канале "ГЕРОИ ДРОНОВ".

В ролике показан один из этапов пути новобранцев к месту подготовки. На видео мужчин везут в автобусе с решетками на окнах, а транспорт сопровождают вооруженные военнослужащие.

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Онистрат поясняет, что такие меры безопасности связаны с риском самовольного оставления службы ещё до прибытия в учебный центр.

"Чтобы по дороге не разбежались. Если не будет решеток и вооружённой охраны, они просто выпрыгнут из окон и сразу уберутся в СЗЧ", — именно так Онистрат говорит о необходимости такого сопровождения.

По его словам, без надлежащего контроля часть мобилизованных могла бы покинуть транспорт во время доставки и сразу перейти в СЗЧ.

В то же время из видео не следует, что всех мобилизованных в Украине перевозят именно таким образом. Речь идет о конкретном эпизоде, который Онистрат показал в ходе своего эксперимента в 225-м ОШП.

Онистрат показал транспортировку мобилизованных в учебный центр. На видео с 1:50.

Подробности эксперимента

225-й ОШП сообщил, что Андрей Онистрат сознательно присоединился к подготовке в качестве обычного мобилизованного. Для этого использовали легенду о военнослужащем, который якобы вернулся после СЗЧ, а часть съемок проводили скрытой камерой.

Онистрат жил вместе с другими военнослужащими в блиндаже, проходил физическую и огневую подготовку, изучал тактику и тактическую медицину. Рядом с ним обучались люди, которые еще недавно были гражданскими. Среди них, как отметили в 225-м ОШП, были и те, кто не хотел идти в армию.

Полное видео называется "Что происходит в БЗВП 225 ОШП? Я прошел это сам". В нём Онистрат рассказывает о быте, тренировках, физических и огневых занятиях, тактике, медицинской подготовке и первых неделях адаптации к армейской жизни.

Сам 225-й ОШП назвал этот материал экспериментом, проведенным при поддержке командира полка.

Что известно о 225-м отдельном штурмовом полку

225-й отдельный штурмовой полк — подразделение Сухопутных войск ВСУ, сформированное 8 марта 2022 года в Харькове как 225-й батальон в составе 127-й бригады ТрО из преимущественно местных добровольцев.

В марте 2023 года подразделение было направлено под Бахмут, а после приобретения боевого опыта оно вышло из состава ТрО и летом 2023 года стало отдельным штурмовым батальоном в составе Сухопутных войск.

Подразделение вело боевые действия, в частности, на Бахмутском, Авдеевском и Часовоярском направлениях, а также в районе Макеевки в Луганской области и вблизи Горловки; по данным самого полка, его военные участвовали в удержании так называемой "дороги жизни" из Авдеевки.

Одним из ключевых этапов стала Курская операция, в которой 225-е подразделение принимало участие с августа 2024 года; по данным полка, 6 августа он вошёл на территорию Курской области РФ и продвинулся вглубь российской территории.

В феврале 2025 года 225-й отдельный штурмовой батальон был расширен до уровня полка.

10 сентября 225-й отдельный штурмовой полк подтвердил переход в оперативное подчинение 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. В полку заявили, что новая структура управления должна обеспечить лучшую слаженность и более четкую координацию действий.

Скандал вокруг 225-го отдельного штурмового полка

30 июля 2026 года вокруг 225-го отдельного штурмового полка разразился скандал после публикации журналистского расследования о возможных избиениях военнослужащих и их содержании в так называемых "ямах".

Автор расследования Анна Калюжная заявила, что в течение шести месяцев беседовала с несколькими десятками нынешних и бывших бойцов полка, военнослужащими смежных подразделений, а также родственниками погибших и пропавших без вести. В материале военные рассказывали о избиениях, угрозах, принудительном удержании и других методах наказания за нарушение дисциплины.

Кроме того, журналистка обнародовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос командира 225-го ОШП Олега Ширяева, якобы приказывает открыть огонь по военным, покидающим позиции без разрешения, однако сам Ширяев заявил, что речь шла о предотвращении "дружественного огня", а не о стрельбе по украинским военным.

В расследовании также упоминалось о так называемом "дереве правды", к которому, по словам собеседников журналистки, привязывали военнослужащих и избивали их, а существование такой практики, по утверждению автора, подтвердили как минимум шесть независимых источников.

Командование полка опровергло большинство обвинений, но подтвердило один случай, когда военнослужащего привязали к дереву и избили, заявив, что причастные к этому были отстранены от должности и переданы в Военную службу правопорядка.

Кто такой Андрей Онистрат

Андрей Онистрат — украинский военнослужащий, капитан ВСУ, бывший банкир, предприниматель и спортсмен. До полномасштабного вторжения он занимался банковским бизнесом, а также был вице-президентом Федерации триатлона Украины.

Онистрат присоединился к Силам обороны в 2022 году. Сначала он служил в спецподразделении СБУ "Альфа", после чего перешел в Сухопутные войска. В 68-й отдельной егерской бригаде он командовал ротой ударных беспилотников и был одним из основателей подразделения "Шершни Довбуша".

В июле 2026 года Онистрат сообщил о подаче рапорта об увольнении из ВСУ после появления информации о его возможном переводе в 17-й армейский корпус. На тот момент его называли старшим офицером Центрального управления инновационной деятельности ВСУ. Андрей Онистрат предполагал, что решение о переводе могло быть связано с его публичной поддержкой Михаила Федорова.

Онистрат также известен тем, что в 2023 году публично рассказывал о службе в армии и проблемах Сил обороны.

Кстати, летом 2023 года при выполнении боевого задания в Донецкой области погиб его 21-летний сын Остап, который служил вместе с отцом.

Сколько военнослужащих находится в СЗЧ

Проблема самовольного оставления части (СОЧ) и отказа от прохождения подготовки по-прежнему остается одной из самых острых в Силах обороны Украины.

При этом точных актуальных данных о численности военнослужащих, находящихся в СЗЧ, по состоянию на сентябрь 2026 года в открытом доступе нет. Впрочем, в апреле 2026 года командир бригады Владимир Фокин заявлял, что общее количество таких военнослужащих превышает 300 тысяч, но это была его оценка, а не официальная статистика Офиса Генерального прокурора.

Есть также отдельные данные именно об уголовных делах. Согласно ответу Офиса генерального прокурора на запрос журналистов, до июля 2025 года было зарегистрировано 202 997 производств по статье 407 УК, которая предусматривает ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы. Важно отметить, что количество производств не соответствует количеству военнослужащих, поскольку в отношении одного человека могут существовать разные процессуальные обстоятельства.

Общедоступные статистические данные за 2026 год в настоящее время ограничены. Офис генерального прокурора пояснял, что в условиях военного положения подробные данные о военных уголовных правонарушениях не разглашаются, поскольку их обнародование может нанести ущерб оборонным и информационным интересам государства.

В то же время ГБР в августе 2026 года сообщало, что значительную часть уголовных дел, расследуемых его следователями, составляют дела о преступлениях против государственной безопасности. По данным бюро, по состоянию на август на одного следователя в среднем приходилось около тысячи уголовных дел.

Напомним, 20 сентября 2026 года истек срок действия упрощенного механизма возвращения на службу для военнослужащих, покинувших часть до 12 июня. Минобороны сообщило, что после этого возвращение возможно уже по общей процедуре через Военную службу правопорядка и батальоны резерва.

Кроме того, мы писали, что в результате мобилизации в армию попадают лишь около 70 из 100. Остальные так и не приступают к службе по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или по причине "СЗЧ".