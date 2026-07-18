"Возможно, из-за Федорова": Онистрат подал рапорт об увольнении из ВСУ

Андрея Онистрата перевели в 17-й армейский корпус на должность делопроизводителя, из-за чего он решил уволиться из армии. Офицер не исключает, что его "ротация" связана с поддержкой уволенного министра обороны Михаила Федорова.

Основатель батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Шершни Довбуша", старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ Андрей Онистрат написал рапорт об увольнении. Об этом военный рассказал изданию "Украинская правда".

По его словам, он получил приказ о переводе на должность главного деловода в 17-й армейский корпус.

"Пишу рапорт об увольнении из ВСУ! (…) Думаю, это благодаря поддержке "Вирія". Возможно, из-за постов в поддержку Федорова. А может быть, и то, и другое", — рассказал Онистрат о вероятных причинах своего перевода.

Он отметил, что за 32 минуты написал рапорт в приложении "Армия+". Также он рассказал, что ранее уже готовил документы, когда бывший командир 68-й бригады Алексей Шум отобрал у него коллектив 68-го РУБАКа.

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По словам Онистрата, его "спас" Михаил Федоров, который тогда подписал у Валерия Залужного "перевод".

В соцсети Андрей Онистрат также сообщил, что написал рапорт об увольнении и опубликовал интервью изданию LIGA о текущей ситуации с военным командованием, которое, по его словам, было записано 17 июля, но уже "устарело".

Пост Онистрата в Facebook Фото: скриншот

Что известно об Андрее Онистрате

Андрей Онистрат Фото: УП

До начала полномасштабной войны Андрей Онистрат был бизнесменом, банкиром и вице-президентом Федерации триатлона Украины. Военную службу начал в августе 2022 года в спецподразделении СБУ "Альфа", а в апреле 2023 года перевелся в 68-ю отдельную егерскую бригаду, где возглавил роту ударных беспилотников

В бригаде он служил вместе со своим сыном Остапом. В июне 2023 года 21-летний оператор ударных БПЛА Остап Онистрат с псевдо "Бендер" погиб на фронте под Угледаром.

52-летний капитан ВСУ воспитывает четверых детей — Соломию (2009), Михаила (2011), Мирославу (2013) и Андрея (2018) вместе с телеведущей Валентиной Хамайко.

Напомним, командир 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов получил выговор от командующего ВСУ Александра Сырского.

Тем временем, как заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, парламентарии начали сбор подписей под инициативой об отставке Александра Сырского.