"Можливо, через Федорова": Оністрат написав рапорт на звільнення з ЗСУ

Андрія Оністрата перевели до 17-го армійського корпусу діловодом, через що той вирішив звільнитися з армії. Офіцер не виключає, що його "ротація" пов'язана з підтримкою звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

Засновник батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Шершні Довбуша", старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Андрій Оністрат написав рапорт на звільнення. Про це військовий розповів виданню "Українська правда".

За його словами, він отримав наказ про переведення головним папероводом в 17-й армійський корпус.

"Пишу рапорт на звільнення з ЗСУ! (…) Я думаю, що це завдяки підтримці "Вирія". Можливо, через дописи про підтримку Федорова. А можливо і те, і те", — розповідає Оністрат про ймовірні причини свого переведення.

Він зазначив, що за 32 хвилини написав рапорт у застосунку "Армія+". Також він розповів, що раніше вже готував документи, коли екскомандир 68-ї бригади Олексій Шум відібрав у нього колектив 68 РУБАКа.

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За словами Оністрата, "врятував" його Михайло Федоров, який тоді підписав у Валерія Залужного "перевод".

У соцмережі Андрій Оністрат також повідомив, що написав рапорт на звільнення та виклав інтерв'ю виданню LIGA щодо поточної ситуації з військовим командуванням, яке, за його словами, було записано 17 липня, але вже "застаріло".

Допис Оністрата у Фейсбуці Фото: скріншот

Що відомо про Андрія Оністрата

Андрій Оністрат Фото: УП

До повномасштабної війни Андрій Оністрат був бізнесменом, банкіром та віцепрезидентом Федерації триатлону України. Військову службу розпочав із серпня 2022 року у спецпідрозділі СБУ "Альфа", а у квітні 2023 року перевівся до 68-ї окремої єгерської бригади, де очолив роту ударних безпілотників

У бригаді він служив разом із сином Остапом. У червні 2023 року 21-річний оператор ударних БПЛА Остап Оністрат на псевдо "Бендер" загинув на фронті під Вугледаром.

52-річний капітан ЗСУ виховує чотирьох дітей — Соломію (2009), Михайла (2011), Мирославу (2013) і Андрія (2018) з телеведучою Валентиною Хамайко.

Нагадаємо, командир 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов отримав догану від командувача ЗСУ Олександра Сирського.

Тим часом, як заявив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, парламентарі почали збирати підписи під ініціативою з відставкою Олександра Сирського.