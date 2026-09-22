"Расстреляли и отправили на дно": в ВМС заявили о роковом промахе армии РФ в море

Первая в истории дуэль морских беспилотников в Чёрном море закончилась полным фиаско для оккупантов: украинский катер "Sargan 3000" полностью разгромил и потопил российский дрон.

Ни один из российских морских беспилотников, которые РФ применяла в этом сезоне, не смог достичь намеченной цели. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, все такие аппараты уничтожались еще в море. Об этом он сообщил 22 сентября в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По словам представителя ВМС, точные намерения оккупантов относительно применения этих аппаратов оценить сложно из-за их нулевой эффективности на воде.

"На что нацелены их морские дроны, сейчас трудно сказать, потому что ни один из них в этом сезоне не достиг своих целей. Они были уничтожены в море. В частности, в последний раз это произошло во время прямого боевого столкновения, когда украинский дрон Sargan 3000 ВМС расстрелял российский дрон в море и потопил его", — сказал пресс-секретарь.

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По словам Дмитрия Плетенчука, упомянутый им эпизод стал первой в мировой истории дуэлью между беспилотными катерами. Это произошло 12 сентября. Российскую цель сначала обнаружили подразделения ГУР, после чего к её уничтожению привлекли украинский катер Sargan 3000, оснащённый автоматической турелью RWS Protector калибра 12,7 мм.

Представитель ВМС также отметил, что российские военные используют различные средства для противодействия украинским морским беспилотникам. Среди них он назвал боновые заграждения, авиацию и наблюдательные посты.

Что происходит с Черноморским флотом РФ

Отдельно Плетенчук рассказал о текущих возможностях Черноморского флота России. По его словам, РФ уже потеряла около 30 % его личного состава, а его способность наносить удары крылатыми ракетами "Калибр" сократилась вдвое.

"На данный момент можно констатировать, что у россиян в строю в акватории остаются два надводных корабля, оснащённых крылатыми ракетами, и две подводные лодки. Однако о применении именно подводных лодок в последнее время речи не идет", — отметил представитель ВМС.

Таким образом, по словам представителя ВМС, основная часть российского ракетного потенциала в Чёрном море в настоящее время сосредоточена на ограниченном количестве носителей.

Какая угроза сохраняется для гражданского судоходства

Отдельно Плетенчук обратил внимание на то, что угроза для гражданского судоходства в Чёрном море сформировалась ещё в июле. Так, по данным украинского Министерства развития общин и территорий, только в течение июля 2026 года Россия совершила 67 атак на портовую инфраструктуру, 35 атак на гражданские суда в портах и 22 атаки на суда, следовавшие по украинскому морскому коридору. В начале августа интенсивность ударов также оставалась высокой.

Например, показательный случай произошел 13 сентября, когда российский беспилотник повредил поисково-спасательный буксир "Сапфир" в одном из портов Одесской области. По предварительной информации, люди не пострадали. Украинское министерство отметило, что судно выполняло гражданские поисково-спасательные функции и имело соответствующую маркировку.

В то же время ситуация отличается от первых этапов полномасштабной войны, когда российский Черноморский флот непосредственно обеспечивал морскую блокаду украинских портов.

По словам пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, российские корабли в настоящее время действуют в Черном море гораздо осторожнее. В настоящее время российская корабельно-катерная группировка фактически не выходит в море.

Таким образом, по словам пресс-секретаря, основным средством нападения в Чёрном море остаются беспилотники, а вот авиация Чёрноморского флота не играет значительной роли в этих атаках.

Что дает нанесение ударов по российской инфраструктуре в Крыму

Кроме того, Плетенчук обратил внимание на российскую военную инфраструктуру во временно оккупированном Крыму. По его словам, её уничтожение позволяет ограничить возможности российской авиации над акваторией Чёрного моря.

"Они там присутствуют, присутствуют постоянно. И, конечно, это представляет опасность для нас — как для гражданской навигации, так и для нашей деятельности в море. Поэтому снижение их потенциала очень важно для всех нас", — заявил Плетенчук.

Он пояснил, что российская авиация вынуждена оставаться в зоне боевых действий, а это, по его словам, дает украинским силам возможность наносить удары по соответствующим целям.

"Особенность российской авиации заключается в том, что они вынуждены удерживать её в зоне операций. Это позволяет применять её в большем объёме, а нам — до неё дотянуться", — добавил представитель ВМС.

Таким образом, по словам Плетенчука, российские морские беспилотники в этом сезоне не выполнили ни одной из поставленных перед ними задач, а последний из известных эпизодов завершился уничтожением российского аппарата украинским Sargan 3000 в Чёрном море.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский объявил о создании в Одессе Академии Военно-морских сил Украины, которая должна стать следующим этапом развития украинского военно-морского образования после потери базы в Севастополе. Глава государства заявил, что Украина своими операциями против российского флота, портов и оккупационных сил доказала, что Россия "проиграла Черное море".

Напомним, британский командующий ВМС Гвин Дженкинс предупредил, что в случае войны со странами НАТО Россия может попытаться повредить трансатлантические подводные кабели Великобритании уже в первый день конфликта. По его словам, Москва активно изучает уязвимости критически важной подводной инфраструктуры, а отслеживать российские подводные лодки становится всё сложнее.