"Розстріляли й відправили на дно": у ВМС заявили про фатальний промах армії РФ у морі

Перша в історії дуель морських безпілотників у Чорному морі завершилася повним фіаско окупантів, коли український катер Sargan 3000 вщент розстріляв та потопив російський дрон.

Жоден із російських морських безпілотників, які РФ застосовувала цього сезону, не зміг дістатися визначеної цілі. За словами речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, всі такі апарати знищували ще в морі. Про це він повідомив 22 вересня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами представника ВМС, точні наміри окупантів щодо застосування цих апаратів оцінити складно через їхню нульову ефективність на воді.

"На що націлені їхні морські дрони, зараз важко сказати, тому що жоден із них у цьому сезоні не дістався до своїх цілей. Вони були знищені в морі. Зокрема, останній раз це відбулося під час прямого боєзіткнення, коли український дрон Sargan 3000 ВМС розстріляв російський дрон в морі та втопив його", — сказав речник.

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За словами Дмитра Плетенчука, згаданий ним епізод став першою у світовій історії дуеллю між безекіпажними катерами. Це сталося 12 вересня. Російську ціль спочатку виявили підрозділи ГУР, після чого до її знищення залучили український катер Sargan 3000, оснащений автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм.

Речник ВМС також зазначив, що російські військові використовують різні засоби, щоб протидіяти українським морським безпілотникам. Серед них він назвав бонові загородження, авіацію та пости спостереження.

Що відбувається з Чорноморським флотом РФ

Окремо Плетенчук заявив про поточні можливості Чорноморського флоту Росії. За його словами, РФ уже втратила близько 30% його складу, а його спроможності завдавати ударів крилатими ракетами "Калібр" скоротилися вдвічі.

"Станом на зараз можемо констатувати, що в росіян в строю в акваторії залишаються два надводні кораблі, які є носіями крилатих ракет, і два підводні човни. Проте щодо застосування саме підводних човнів останнім часом не йдеться", — зазначив речник ВМС.

Таким чином, за словами представника ВМС, основна частина російського ракетного потенціалу в Чорному морі зараз зосереджена на обмеженій кількості носіїв.

Яка загроза зберігається для цивільного судноплавства

Окремо Плетенчук звернув увагу на те, що загроза для цивільного судноплавства в Чорному морі сформувалася ще в липні. Так, за даними українського Міністерства розвитку громад та територій, лише протягом липня 2026 року Росія здійснила 67 атак на портову інфраструктуру, 35 атак на цивільні судна в портах і 22 атаки на судна, які рухалися українським морським коридором. На початку серпня інтенсивність ударів також залишалася високою.

Наприклад, показовий випадок стався 13 вересня, коли російський безпілотник пошкодив пошуково-рятувальний буксир "Сапфір" в одному з портів Одеської області. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Українське міністерство зазначило, що судно виконувало цивільні пошуково-рятувальні функції та мало відповідне маркування.

Водночас ситуація відрізняється від перших етапів повномасштабної війни, коли російський Чорноморський флот безпосередньо забезпечував морську блокаду українських портів.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, російські кораблі нині значно обережніше діють у Чорному морі. Наразі російське корабельно-катерне угруповання фактично не виходить у море.

Таким чином, основним засобом нападу в Чорному морі, за словами речника, залишаються безпілотники, а ось авіація Чорноморського флоту не відіграє значної ролі в цих атаках.

Що дає ураження російської інфраструктури в Криму

Також Плетенчук звернув увагу на російську військову інфраструктуру в тимчасово окупованому Криму. За його словами, її ураження дозволяє зменшувати можливості російської авіації над акваторією Чорного моря.

"Вони там присутні, присутні постійно. І, звісно, це складає для нас небезпеку — і для цивільної навігації, і для нашої діяльності в морі. Тому зменшення їхніх спроможностей є дуже важливим для нас усіх", — заявив Плетенчук.

Він пояснив, що російська авіація змушена залишатися в операційній зоні, а це, за його словами, створює можливість для українських сил завдавати ударів по відповідних цілях.

"Особливість російської авіації у тому, що вони вимушені утримувати її в операційній зоні. Це надає можливість застосовувати її в більшому об’ємі, а нам — до неї дотягнутися", — додав речник ВМС.

Таким чином, за заявою Плетенчука, російські морські безпілотники цього сезону не виконали жодної із визначених для них цілей, а останній із відомих епізодів завершився знищенням російського апарата українським Sargan 3000 у Чорному морі.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський оголосив про створення в Одесі Академії Військово-морських сил України, яка має стати наступним етапом розвитку української військово-морської освіти після втрати бази в Севастополі. Глава держави заявив, що Україна своїми операціями проти російського флоту, портів і окупаційних сил довела, що Росія "програла Чорне море".

Нагадаємо, британський командувач ВМС Гвін Дженкінс попередив, що в разі війни з країнами НАТО Росія може спробувати пошкодити трансатлантичні підводні кабелі Великої Британії вже в перший день конфлікту. За його словами, Москва активно вивчає вразливості критичної підводної інфраструктури, а відстежувати російські підводні човни стає дедалі складніше.