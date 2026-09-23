Сырский обвинил Федорова в нехватке 80% оружия ВСУ: подробности скандала

Острый дефицит оружия и роботизированных систем в ВСУ вызвал публичный конфликт между высшим командованием и привел к громким кадровым перестановкам в Минобороны.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в первом полугодии украинская армия была обеспечена необходимыми ресурсами лишь на 15–20 % от реальных потребностей фронта. Об этом он заявил 23 сентября во время дискуссии, организованной LB.ua и EFI Group.

По словам Сирского, дефицит касался не отдельного вида вооружения или техники. Острая нехватка ощущалась по основным направлениям снабжения — от боеприпасов до автомобильной техники.

Отдельно бывший главнокомандующий остановился на наземных роботизированных комплексах. По его словам, в первом полугодии именно с их обеспечением возникли особенно серьезные проблемы, несмотря на важную роль НРК в фронтовой логистике.

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Сырский подчеркнул, что дефицит ресурсов напрямую сказался на выполнении боевых задач и способности проводить запланированные военные операции.

"Конечно, это создавало проблемы. В чём заключались эти проблемы: на 26-й год был утверждён план кампании. Был запланирован ряд операций, часть из которых была обязательной. Другую часть планировалось проводить с учётом обстановки, которая могла сложиться. Конечно, выполнение всех этих планов и наши потери, в первую очередь, в живой силе. Особенно когда проблемы с НРК в первый период, в первом полугодии, были критическими", — заявил Сирский.

По его словам, зона поражения на фронте составляла около 30 километров, а примерно 60 % логистических задач выполнялись с помощью наземных роботизированных платформ. Их применение позволяло сократить количество людей, работающих на опасных участках.

Таким образом, дефицит НРК, о котором говорил Сирский, касался не только боевого применения роботизированных платформ. Он также сказывался на доставке необходимых ресурсов в подразделения.

Когда в ходе дискуссии Сирского спросили, почему сложилась такая ситуация с обеспечением, он назвал ответственным за это тогдашнего министра обороны Михаила Федорова. Именно Федоров возглавлял Министерство обороны в первой половине 2026 года.

В то же время из приведенных слов Сирского не следует, что он назвал одну конкретную причину нехватки. Он говорил о проблемах со снабжением в контексте запланированных на 2026 год военных операций, потерь личного состава и нехватки НРК.

Что ранее говорил Федоров

Тема проблем со снабжением уже поднималась в период пребывания Михаила Федорова на посту министра обороны.

В мае сообщалось, что в начале 2026 года ситуация с закупками НРК осложнилась, в частности из-за изменений в налоговом законодательстве. Тогда Федоров заявлял, что Минобороны работает над комплексным решением проблемы. В то же время в ведомстве сообщали о заключенных контрактах на НРК и планах закупить 25 тысяч таких комплексов в первом полугодии.

В июле Федоров, уже после увольнения, также публично говорил о разногласиях с Сырским. Он заявлял, что часть инициатив Минобороны блокировалась, а главнокомандующий, по его словам, не был готов открыто обсуждать проблемы.

Тогда же Федоров заявил, что не представляет себе победы в войне при той системе взаимодействия, которая сложилась между Минобороны и военным командованием.

Что известно о конфликте между Сирским и Федоровым

Разногласия между бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стали достоянием общественности в июле 2026 года. Главной причиной этой напряжённости стали существенные разногласия по вопросу обеспечения фронта и внедрения новых технологий.

В то время как Сырский подчеркивал острый дефицит необходимых ресурсов, что непосредственно сорвало проведение части запланированных военных операций, Михаил Федоров открыто заявил о сложных проблемах во взаимодействии с военным командованием. По его словам, оборонное ведомство постоянно сталкивалось с бюрократическими препятствиями и прямой блокировкой технологических инициатив со стороны ВСУ.

После этого президент Владимир Зеленский принял решение об изменении руководства Вооруженных сил. Первым решением президента стала отставка Федорова.

Отстранение от должности министра вызвало волну общественных протестов и акций в поддержку Федорова. Участники митингов требовали от руководства страны не только возобновления реформ, но и неотложных изменений в высшем военном командовании.

На фоне общественного резонанса и протестов Владимир Зеленский принимает решение отправить в отставку и самого Александра Сырского.

Напомним, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником главы Минобороны Италии Гвидо Кроцетто по вопросам оборонных инноваций. При этом Федоров заявил, что останется в Украине и будет заниматься развитием военных технологий и оборонной сферы.