Задержанного на границе хасида мобилизовали: он будет служить врачом под Харьковом, — СМИ

Мобилизованный хасид из Израиля Йонатан Карлинский находится в лагере для мобилизованных в Одесской области и ожидает назначения врачом в часть недалеко от Харькова. Добиться его освобождения еврейской общине не удалось.

Прошло около полутора недель с тех пор, как на румынско-украинской границе задержали брацлавского хасида с украинским гражданством Йонатана Карлинского. Сейчас он находится в лагере для мобилизованных в Одесской области и ожидает назначения врачом в воинскую часть вблизи Харькова. Об этом сообщила Федерация еврейских общин Украины (ФЕГУ), пишет y.net.

49-летний житель Бейтар-Иллита является гражданином Израиля, однако родился в Украине. Он прилетел в Умань на Рош га-Шана, и во время проверки документов на границе выяснилось, что мужчина подлежит мобилизации.

Семья обращалась в различные инстанции, чтобы добиться освобождения, но безрезультатно. Как уроженец Украины он обязан проходить службу в соответствии с законом. К тому же проверка показала, что данные о льготе для отца шестерых детей были ложными, ведь на самом деле у него только одна дочь.

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Около недели назад военные сообщили ФЕГУ, что Карлинского удерживают в пункте временного содержания в Одессе. При содействии раввина Шнеура Виглера и главного раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа мужчине обеспечили кошерное питание и соблюдение прав. Ему передали молитвенник, еду на Шаббат и Йом-Кипур, а также "четыре вида растений" на Суккот.

Адвокату семьи Шломо Хадада сообщили, что на передовую его не отправят. Он будет служить врачом на тыловой базе в нескольких десятках километров от места боевых действий. На видео, присланном военными, Карлинский сказал, что чувствует себя хорошо и с ним обращаются должным образом.

В Федерации поясняют, что медицинские знания этого мужчины и нехватка медицинского персонала в армии делают его крайне нужным, к тому же он уже служил ранее, ещё до переезда в Израиль.

Председатель ФЕГУ раввин Меир Стамблер подчеркнул, что страна ведет чрезвычайно сложную войну, из-за которой ежедневно гибнут люди и возникает острая нехватка личного состава.

"Здесь нужен каждый гражданин Украины, поэтому освобождение от службы не рассматривается в качестве варианта", — сказал он.

В то же время раввин поблагодарил Украину за то, что она учитывает потребности верующих. Карлинский отказался брать в руки оружие по религиозным соображениям, и его назначили на медицинскую должность. В ФЕГУ предполагают, что впоследствии мужчину удастся привлечь к работе в военном рабинате.

Напомним, ранее израильские СМИ сообщали, что на украинско-румынской границе был мобилизован 49-летний хасид, а его жена обратилась за помощью в МИД Израиля.

Впоследствии Государственная пограничная служба опровергла информацию о мобилизации на границе: по данным ведомства, мужчина также имеет украинское гражданство и находился в розыске, поэтому его передали Национальной полиции.