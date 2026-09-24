Затриманого на кордоні хасида мобілізували: він служитиме лікарем під Харковом, – ЗМІ

Мобілізований хасид з Ізраїлю Йонатан Карлінський перебуває в таборі для мобілізованих на Одещині й очікує призначення лікарем до частини поблизу Харкова. Домогтися його звільнення єврейській громаді не вдалося.

Минуло близько півтора тижня відтоді, як на румунсько-українському кордоні затримали брацлавського хасида з українським громадянством Йонатана Карлінського. Зараз він перебуває в таборі для мобілізованих на Одещині й чекає призначення лікарем до військової частини поблизу Харкова. Про це повідомила Федерація єврейських громад України (ФЄГУ), пише y.net.

49-річний мешканець Бейтар-Ілліта є громадянином Ізраїлю, проте народився в Україні. Він прилетів до Умані на Рош га-Шана, а під час перевірки документів на кордоні з'ясувалося, що чоловік підлягає мобілізації.

Родина зверталася до різних інстанцій, аби домогтися звільнення, але безрезультатно: як уродженець України він зобов'язаний проходити службу за законом. До того ж перевірка показала, що дані про пільгу для батька шістьох дітей були хибними, адже насправді в нього лише одна донька.

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Близько тижня тому військові повідомили ФЄГУ, що Карлінського утримують у пункті тимчасового тримання в Одесі. За сприяння рабина Шнеура Віглера та головного рабина Одеси й півдня України Авраама Вольфа чоловікові забезпечили кошерне харчування й дотримання прав. Йому передали молитовник, їжу на Шабат і Йом-Кіпур, а також "чотири види рослин" на Суккот.

Адвоката родини Шломо Хадада поінформували, що на передову його не відправлять. Він служитиме лікарем на тиловій базі за кілька десятків кілометрів від бойових дій. На відео, яке надіслали військові, Карлінський сказав, що почувається добре й поводяться з ним належно.

У Федерації пояснюють, що медичні знання чоловіка та брак медперсоналу в армії роблять його вкрай потрібним, до того ж раніше він уже служив, ще до переїзду в Ізраїль.

Голова ФЄГУ рабин Меїр Стамблер наголосив, що країна веде надзвичайно складну війну, через яку щодня гинуть люди й виникає гостра нестача особового складу.

"Тут потрібен кожен громадянин України, тому звільнення від служби не розглядається як варіант", – сказав він.

Водночас рабин подякував Україні за те, що вона зважає на потреби вірян. Карлінський відмовився брати зброю з релігійних міркувань, і його призначили на медичну посаду. У ФЄГУ припускають, що згодом чоловіка вдасться залучити до роботи у військовому рабинаті.

Нагадаємо, раніше ізраїльські медіа писали, що на українсько-румунському кордоні мобілізували 49-річного хасида, а його дружина просила допомоги в МЗС Ізраїлю.

Згодом Державна прикордонна служба спростувала мобілізацію на кордоні: за даними відомства, чоловік має також українське громадянство і перебував у розшуку, тож його передали Нацполіції.