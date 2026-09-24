Туск заявил о срочной эвакуации на границе: какие действия РФ вынудили Польшу принять меры

Из-за массированной атаки российских дронов на волынскую приграничную зону Польша была вынуждена срочно эвакуировать сотрудников и приостановить работу пунктов пропуска Дорогуск и Зосин.

В четверг, 24 сентября, на польско-украинской границе временно приостановили работу и провели эвакуацию пограничных пунктов пропуска. Меры безопасности коснулись пунктов "Дорогуск" и "Зосин" (в официальных заявлениях Польши также упоминался район Грубешува). Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска во время совместной пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Болгарии.

Дональд Туск сообщил своему коллеге, что утром 24 сентября российские удары вновь наносились вблизи польской границы, в связи с чем польские службы были вынуждены принять ответные меры.

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Так, на фоне масштабной российской воздушной атаки на Украину, продолжавшейся с ночи, польский центр безопасности (RCB) дважды рассылал предупреждения жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств в связи с угрозой, связанной с этой атакой. По данным Onet, в западных областях Украины утром были зафиксированы беспилотники, в частности вблизи Луцка — примерно в 80 километрах от польской границы.

По словам главы польского правительства, пункты "Дорогуск" и "Зосин" приостановили работу из-за очередного массированного обстрела РФ приграничных территорий Украины и непосредственной угрозы вторжения в воздушное пространство Польши.

Туск заявил, что процедура экстренного вывода гражданских лиц и приостановки оформления состоялась непосредственно во время его переговоров с болгарским коллегой.

"Когда мы только что разговаривали, вновь был нанесён удар по Украине вблизи границы с Польшей. И мы снова были вынуждены эвакуировать пункты пропуска в Грубешуве и Дорогуске. Вы сами понимаете, какие это потери и сколько это вызывает нервного напряжения. Эта ситуация заставляет нас действовать очень последовательно здесь, в Польше, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать европейских партнеров, что впереди действительно сложные времена. Осень и зима могут оказаться критическими", — заявил Дональд Туск.

Пресс-конференция Дональда Туска с премьер-министром Болгарии в Варшаве Фото: соцсеть Х

Туск также сказал, что война должна закончиться как можно скорее, и заявил, что, по его мнению, Владимир Путин не готов к такому шагу.

Кроме того, премьер-министр Польши добавил, что польская сторона сталкивается с постоянными попытками дестабилизации инфраструктуры и инцидентами, носящими признаки гибридного воздействия и саботажа.

Ситуация на границе и меры безопасности

Информацию об эвакуации двух пунктов пропуска на границе с Украиной подтвердили и в Пограничной службе Польши.

Как сообщил пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной службы Польши майор Дариуш Сеницкий, первые задержки и временная остановка оформления начались ещё ночью, около 03:30. Второй этап приостановки движения и эвакуации гражданского персонала и пассажиров прошел днем — примерно с 11:30 до 12:00 по местному времени.

Пункты пропуска "Зосин" и "Дорогуск" на карте Фото: Google Maps

В связи с воздушной угрозой и работой украинской противовоздушной обороны вблизи границы в Польше действовали усиленные меры безопасности:

Воздушное пространство: Оперативное командование родов войск Вооружённых сил Польши подняло в воздух дежурную военную авиацию (польские и союзные истребители).

Оперативное командование родов войск Вооружённых сил Польши подняло в воздух дежурную военную авиацию (польские и союзные истребители). Предупреждение для населения: Центр спасательных операций и безопасности (RCB) рассылал оперативные уведомления жителям Люблинского воеводства с призывом к бдительности.

Центр спасательных операций и безопасности (RCB) рассылал оперативные уведомления жителям Люблинского воеводства с призывом к бдительности. Усиление ПВО на границе: Пограничные пункты на участке подразделений дополнительно прикрываются расчетами подразделений противовоздушной обороны с переносными зенитно-ракетными комплексами "Piorun" и системами "Patriot".

Представители польской пограничной службы отмечают, что подобные меры безопасности становятся обычным явлением во время массированных атак на пограничную инфраструктуру Украины. После отбоя воздушной тревоги и проверки территории работа пунктов "Дорогуск" и "Зосин" была полностью возобновлена, а очереди и оформление вернулись в штатный режим.

Напомним, что Польша планирует оборудовать более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты, которая дополнит уже имеющиеся физические заграждения и будет включать средства мониторинга и детекторы движения. Речь идет о двух участках — 69 км в зоне ответственности Надбужанского отдела и ещё 43 км в зоне Бещадского отдела Пограничной службы.

Кроме того, мы писали, что 13 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения со стороны России Польша и другие европейские страны могли бы нанести Москве значительные потери благодаря превосходству в авиации.