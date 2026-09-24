Туск заявив про термінову евакуацію на кордоні: які дії РФ змусили Польщу зреагувати

Через масовану атаку російських дронів на волинське прикордоння Польща була змушена терміново евакуювати працівників і призупинити роботу пунктів пропуску Дорогуськ та Зосін.

У четвер, 24 вересня, на польсько-українському кордоні тимчасово призупиняли роботу та проводили евакуацію прикордонних пунктів пропуску. Заходами безпеки були охоплені пункти "Дорогуськ" та "Зосін" (у польських офіційних заявах також згадувався як район Грубешува). Про це повідомляє видання RMF24 з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час спільної пресконференції у Варшаві з прем'єр-міністром Болгарії.

Дональд Туск розповів своєму колезі, що вранці 24 вересня російські удари знову відбувалися поблизу польського кордону, через що польські служби були змушені реагувати.

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Так, на тлі масштабної російської повітряної атаки по Україні, яка тривала з ночі, польський центр безпеки (RCB) двічі надсилав попередження жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств через загрозу, пов’язану з атакою. За даними Onet, у західних областях України вранці фіксували безпілотники, зокрема поблизу Луцька — приблизно за 80 кілометрів від польського кордону.

За словами очільника польського уряду, пункти "Дорогуськ" та "Зосін" призупиняли роботу через черговий масований обстріл РФ прикордонних територій України та безпосередню загрозу порушення повітряного простору Польщі.

Туск заявив, що процедура термінового виведення цивільних та призупинення оформлення відбулася безпосередньо під час його переговорів із болгарським колегою.

"Коли ми щойно розмовляли, знову завдали удару по Україні поблизу кордону з Польщею. І ми знову були змушені евакуювати пункти пропуску в Грубешуві та Дорогуську. Ви самі розумієте, які це збитки й скільки це викликає нервів. Ця ситуація змушує нас діяти дуже послідовно тут, у Польщі, співпрацювати з Україною, а також попереджати європейських партнерів, що попереду справді складний час. Осінь і зима можуть бути критичними", — заявив Дональд Туск.

Пресконференція у Варшаві Дональда Туска з прем'єр-міністром Болгарії Фото: соцмережа Х

Туск також сказав, що війна має завершитися якомога швидше, і заявив про відсутність, на його думку, готовності Володимира Путіна до такого кроку.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі додав, що польська сторона стикається з постійними спробами дестабілізації інфраструктури та інцидентами, які мають ознаки гібридного впливу та саботажу.

Ситуація на кордоні та заходи безпеки

Інформацію про евакуювання двох пунктів пропуску на кордоні з Україною підтвердили і в Прикордонній службі Польщі.

Як повідомив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі майор Даріуш Сеніцький, перші затримки й тимчасова зупинка оформлення почалися ще вночі, близько 03:30. Другий етап призупинення руху та евакуації цивільного персоналу й Travelers пройшов удень — приблизно з 11:30 до 12:00 за місцевим часом.

Пункти пропуску "Зосін" і "Дорогуськ" на карті Фото: Google Maps

У зв'язку з повітряною загрозою та роботою української протиповітряної оборони неподалік кордону в Польщі діяли підвищені заходи безпеки:

Повітряний простір: Оперативне командування видів Збройних сил Польщі піднімало в повітря чергову військову авіацію (польські та союзницькі винищувачі).

Оперативне командування видів Збройних сил Польщі піднімало в повітря чергову військову авіацію (польські та союзницькі винищувачі). Попередження для населення: Рятувальний центр безпеки (RCB) розсилав оперативні сповіщення мешканцям Люблінського воєводства із закликом до пильності.

Рятувальний центр безпеки (RCB) розсилав оперативні сповіщення мешканцям Люблінського воєводства із закликом до пильності. Посилення ППО на кордоні: Прикордонні пункти на ділянці підрозділів додатково прикриваються розрахунками підрозділів протиповітряної оборони з переносними зенітно-ракетними комплексами Piorun та системами Patriot.

Представники польської прикордонної служби зазначають, що такі протоколи безпеки стають регулярними під час масованих атак на прикордонну інфраструктуру України. Після відбою повітряної тривоги та перевірки території роботу пунктів "Дорогуськ" і "Зосін" було повністю відновлено, а черги та оформлення повернулися у штатний режим.

Нагадаємо, Польща планує обладнати понад 100 км кордону з Україною електронною системою захисту, яка доповнить уже наявні фізичні загородження та включатиме засоби моніторингу й детектори руху. Йдеться про дві ділянки — 69 км у зоні відповідальності Надбужанського відділу та ще 43 км у зоні Бещадського відділу Прикордонної служби.

Також ми писали, що 13 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський казав, що у разі нападу Росії Польща та інші європейські країни могли б завдати Москві значних втрат завдяки перевазі в авіації.