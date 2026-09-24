"Не подходите к окнам": Зеленский раскрыл смертельную опасность новых дронов РФ

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев категорически воздерживаться от приближения к окнам во время воздушной тревоги в связи с применением оккупантами новой тактики использования дронов, способных зависать в воздухе и наводиться непосредственно на людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует новые технологии в войне против Украины, в частности беспилотники, способные проникать непосредственно в помещения через окна и наносить удары по людям после их появления. Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью The Wall Street Journal во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский подчеркнул, что во время воздушной тревоги украинцам следует строго соблюдать правила безопасности и не подходить к окнам. По его словам, Россия уже испытывает свою новую технологию во время атак на Украину. Президент связал её появление с углублением сотрудничества между Россией и Китаем.

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"Беспилотник залетает в окно дома, зависает внутри и ждёт людей, а затем нападает, когда они входят", — предупреждает Зеленский.

Он объясняет, что если раньше большинство беспилотников двигались по заранее заданным координатам или маршрутам, то сейчас противник всё чаще использует дроны с возможностью перенаведения в режиме реального времени. Это позволяет операторам отслеживать цели и выжидать наиболее уязвимый момент для нанесения удара.

По словам Владимира Зеленского, изменение тактики использования дронов связано с их техническим усовершенствованием и внедрением новых технологий управления.

"Не подходите к окнам во время тревог: дроны уже могут залетать прямо в окно и выжидать людей, чтобы атаковать. За этими беспилотниками уже стоят новые технологии, в частности искусственный интеллект и прямое управление операторами, что делает их гораздо более точными и опасными", — подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал граждан не наблюдать с балконов и из окон за работой систем противовоздушной обороны или движением БПЛА.

Как защититься во время атак дронов: важное напоминание от ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призывают граждан строго соблюдать правила безопасности в случае угрозы применения вражеских беспилотников. Экстренные службы подчеркивают, что осознанное отношение к предупреждениям спасает жизни, а игнорирование тревоги или пребывание у окон представляет собой риск, которого можно и нужно избегать.

Спасатели напоминают об основных алгоритмах действий, позволяющих свести к минимуму риски для жизни и здоровья:

Находитесь в укрытиях: сразу после сигнала воздушной тревоги направляйтесь в ближайшее убежище, подземную парковку или переход. Если возможности перейти в укрытие нет, обязательно используйте правило "двух стен" — оставайтесь в прихожей, коридоре или ванной комнате.

сразу после сигнала воздушной тревоги направляйтесь в ближайшее убежище, подземную парковку или переход. Если возможности перейти в укрытие нет, обязательно используйте правило "двух стен" — оставайтесь в прихожей, коридоре или ванной комнате. Держитесь подальше от стеклянных поверхностей: окна и застекленные балконы представляют повышенную опасность. Взрывная волна разлетается на сотни острых осколков, кроме того, сохраняется риск прямого попадания в оконный проем.

окна и застекленные балконы представляют повышенную опасность. Взрывная волна разлетается на сотни острых осколков, кроме того, сохраняется риск прямого попадания в оконный проем. Категорически воздержитесь от видеосъемки: строго запрещено снимать полеты БПЛА, направления их движения и работу систем противовоздушной обороны. Опубликованные кадры помогают врагу корректировать последующие удары и раскрывают позиции наших защитников.

Специалисты ГСЧС подчеркивают, что во время объявления опасности не следует подходить к окнам или выходить на балконы, чтобы понаблюдать за работой ПВО. Самое безопасное место — за двумя глухими стенами, подальше от стекла и наружных конструкций здания.

Напомним, ЦРУ предупредило европейские правительства о возможной подготовке Россией дроновой операции против Испании, Франции или Италии, сообщает испанская газета El Mundo. По данным издания, Москва якобы планирует запускать дроны из контейнеров на гражданских торговых судах в Средиземном море. Потенциальными целями могут стать порты, аэропорты и другие объекты инфраструктуры.

Также мы сообщали, что утром 24 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство сразу двух соседних с Украиной стран — Румынии и Молдовы. В Молдове зафиксировали четыре случая проникновения дронов, а один из аппаратов, предварительно идентифицированный как российская "Гербера", впервые для страны обнаружили с бортовой камерой.